Сарри называл Манчини «пидором», но эта сборная Италии выросла под влиянием Сарри − хотя он никогда в ней не работал
Сборная Италии на Евро удивляет не только победной серией и результатами, но и игрой. Вероятно, самая стильная команда турнира: изящно и много атакует, даже когда ведет в счете. Этим и влюбила большинство нейтральных зрителей.
Удивительно, что команду с таким стилем тренирует именно Роберто Манчини. Человек, для которого всегда был важнее результат, чем красота. Который как-то прямо сказал, что не видит ничего плохого в скучном футболе. Ни одна его команда до сборной Италии так не играла – хотя он тренирует уже 20 лет.
Почему в сборной, в которую он пришел в мае 2018-го, пошло по-другому? Манчини объяснил сам:
«С первого дня мы продвигали этот стиль игры, потому что он привычен нашим игрокам. Они играют в командах, которые действуют так же, поэтому им не нужно переключаться, когда они приезжают в сборную».
То есть все просто. Манчини посмотрел на набор игроков и начал строить игру, которая им удобнее. С высокой линией обороны, короткими передачами, активным прессингом, компактностью на чужой половине поля. Атакующую, быструю и зрелищную игру.
Если сейчас посмотреть на состав Италии, то прослеживается тенденция: почти все игроки связаны с тремя тренерами. Это Маурицио Сарри, Джан Пьеро Гасперини и Роберто Де Дзерби. Из 23 полевых игроков заявки Италии только шестеро у них не играли.
Сейчас мы удивляемся такой сборной Италии, потому что большую часть истории она играла в оборонительный футбол. Таким же он был и в Серии А. Но в 2010-х это пошатнулось, пришел новый стиль – комбинационно-атакующий. Сейчас в итальянской лиге как минимум треть команд играют в контроль мяча с упором в атаку. Ничего удивительного, что это дошло до сборной.
Окончательно закрепил в Италии этот стиль Маурицио Сарри. Его «Наполи» играл не просто красиво, но и эффективно: пару сезонов на равных бодался с мощнейшим «Юве» и много забивал.
Сборная Манчини как раз сильно смахивает на тот «Наполи». Та же схема – 4-3-3. Те же короткие розыгрыши от вратаря. Высоко поднятые, пасующие и протаскивающие мяч центральные защитники: Бонуччи и Кьеллини, работавшие с Сарри. Крайний правый (Хюсай – в «Наполи»; Ди Лоренцо – в сборной) не поднимается высоко, страхует и пасует вперед. Левый (Спинаццола; Гулям) бегает до чужой лицевой.
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В центре: Жоржиньо – любимчик Сарри и главный мозг. Рядом – выносливый, бойкий и отбирающий полузащ (Аллан; Барелла). Над ними – мастер обводки и паса (Гамшик; Верратти). Большинство атак строятся через левый фланг, где все на себя берет и смещается к центру Инсинье. Кьеза похож на Кальехона в плане открываний и рывковой работы.
Конечно, есть вещи, которые у Манчини отличаются от Сарри. Например, розыгрыши стандартов и детали прессинга. Вероятно, какие-то еще, которые мы не замечаем. Но общая картина очень похожа.
Непростые отношения Манчини и Сарри. Первый выиграл четыре матча из пяти, а второй извинялся за слова про «педика»
Жаль, но Манчини вряд ли когда-то признается, что позаимствовал что-то у Сарри. Пять лет назад они вдрызг рассорились. «Интер» и «Наполи» играли в кубке и на последней минуте тренеры зацепились на бровке, наорав друг на друга.
Манчини после игры рассказал: «Он расист и гомофоб, таких не должно быть в футболе. Я спросил у резервного арбитра, почему добавлено пять минут, а Сарри стал кричать, что я педик. Значит, я такой, да? А он, видимо, настоящий мужчина. Спросите у него, почему он это сказал. Ему в 60 лет должно быть стыдно так себя вести. Потом в раздевалке он подошел ко мне и сказал: «Я сожалею». Я ответил, что ему должно быть стыдно. Эти слова не обидели меня, но они оскорбили многих людей, над которыми издеваются и которые каждый день страдают от этих насмешек».
Сарри ответил: «Я был заведен. В футболе и не такое случается. Да, я сказал некоторые слова, но это не значит, что я гомофоб. Это просто первое, что пришло мне в голову. У меня есть друзья-геи. В раздевалке я извинился. Считаю, что такие вещи должны оставаться на поле, а не выноситься на публику. Это было обычное оскорбление, такое же, как любое другое. Манчини сказал, что я «старый». Может, это дискриминация по отношению к пожилым людям? Надеюсь, он примет мои извинения, а лучше всего, если тоже извинится передо мной».
Сарри тогда получил дисквалификацию на две игры. С того раза они сыграли между собой еще раз, через три месяца, и больше не пересекались. Забавно, что, несмотря на тактическое влияние на Манчини, Сарри очно победил его всего один раз из пяти.
Главный клуб для Италии сейчас – «Аталанта». Но не из-за игроков, а из-за тренера
Еще одно явление, повлиявшее на итальянский футбол и сборную, – «Аталанта» Джан Пьеро Гасперини. Она отличается от сборной, да и игроки, работавшие с Гасперини, почти не играют (Толой, Кристанте, Пессина, Бастони). Но фундаментальные основы футбола те же: вертикальные передачи, прессинг и агрессия в атаке.
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Манчини сам говорил о влиянии Гасперини: «Многие тренеры теперь смелее, в том числе благодаря «Аталанте». Она показала, что ее стиль, помимо того, что он красив, приносит результаты. Я, как тренер сборной, тоже в выигрыше от распространения такого стиля».
Еще Манчини называл Гасперини тренером, который мог бы возглавить сборную Италии после него. А Маттео Пессина из «Аталанты» сравнивал их после матча с Уэльсом: «У нас много от Гасперини. Я вижу сходства между тем, как играет «Аталанта», и тем, что сейчас делает Италия – поэтому я сразу освоился. Мы агрессивны, мы хотим держать мяч, хотим постоянно играть в атаке, даже если это означает постоянный риск потери мяча».
Третий после Сарри и Гасперини – Роберто Де Дзерби. Он молодой и проработал в Серии А меньше пяти лет. Но успел повлиять на эту сборную – хотя бы появлением в ней Берарди и Локателли и Распадори.
Де Дзерби говорил, что обожал Манчини-игрока и очень уважает его как тренера: «Он, безусловно, поменялся – стал смелее и игрой, которую ставит команде, и в выборе игроков. Сейчас он проделывают выдающуюся работу.
Это команда, которая веселится, у нее есть своя индивидуальность, есть храбрость, и она заставляет нас гордиться тем, что мы итальянцы, заставляет людей снова болеть за национальную команду».
Манчини говорил только коротко: «Мне нравится Де Дзерби, он отлично справляется в «Сассуоло». А Локателли, игравший у обоих: «Де Дзерби и Манчини похожи в тактическом плане. Но очень разные в остальном».