Сарри называл Манчини «пидором», но эта сборная Италии выросла под влиянием Сарри − хотя он никогда в ней не работал

Сборная Манчини как раз сильно смахивает на тот «Наполи». Та же схема – 4-3-3. Те же короткие розыгрыши от вратаря. Высоко поднятые, пасующие и протаскивающие мяч центральные защитники: Бонуччи и Кьеллини, работавшие с Сарри. Крайний правый (Хюсай – в «Наполи»; Ди Лоренцо – в сборной) не поднимается высоко, страхует и пасует вперед. Левый (Спинаццола; Гулям) бегает до чужой лицевой.

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В центре: Жоржиньо – любимчик Сарри и главный мозг. Рядом – выносливый, бойкий и отбирающий полузащ (Аллан; Барелла). Над ними – мастер обводки и паса (Гамшик; Верратти). Большинство атак строятся через левый фланг, где все на себя берет и смещается к центру Инсинье. Кьеза похож на Кальехона в плане открываний и рывковой работы.

Конечно, есть вещи, которые у Манчини отличаются от Сарри. Например, розыгрыши стандартов и детали прессинга. Вероятно, какие-то еще, которые мы не замечаем. Но общая картина очень похожа.

Непростые отношения Манчини и Сарри. Первый выиграл четыре матча из пяти, а второй извинялся за слова про «педика»

Жаль, но Манчини вряд ли когда-то признается, что позаимствовал что-то у Сарри. Пять лет назад они вдрызг рассорились. «Интер» и «Наполи» играли в кубке и на последней минуте тренеры зацепились на бровке, наорав друг на друга.

Манчини после игры рассказал: «Он расист и гомофоб, таких не должно быть в футболе. Я спросил у резервного арбитра, почему добавлено пять минут, а Сарри стал кричать, что я педик. Значит, я такой, да? А он, видимо, настоящий мужчина. Спросите у него, почему он это сказал. Ему в 60 лет должно быть стыдно так себя вести. Потом в раздевалке он подошел ко мне и сказал: «Я сожалею». Я ответил, что ему должно быть стыдно. Эти слова не обидели меня, но они оскорбили многих людей, над которыми издеваются и которые каждый день страдают от этих насмешек».

Сарри ответил: «Я был заведен. В футболе и не такое случается. Да, я сказал некоторые слова, но это не значит, что я гомофоб. Это просто первое, что пришло мне в голову. У меня есть друзья-геи. В раздевалке я извинился. Считаю, что такие вещи должны оставаться на поле, а не выноситься на публику. Это было обычное оскорбление, такое же, как любое другое. Манчини сказал, что я «старый». Может, это дискриминация по отношению к пожилым людям? Надеюсь, он примет мои извинения, а лучше всего, если тоже извинится передо мной».