Лучший защитник Италии на Евро плакал из-за травмы. Он 15 раз страдал от них за последние 5 лет и менял стоматолога из-за повреждений мышц
Италия выбила Бельгию в четвертьфинале Евро-2020 в Мюнхене, победив 2:1. Эйфория понятна – Италия очередной раз провела красивый матч и теперь находится в шаге от финала.
Когда эмоции схлынут, начнется боль. Тяжелую травму получил основной левый защитник Леонардо Спинаццола.
⭐️ Он выходил во всех матчах кроме игры с Уэльсом в стартовом составе.
⭐️ Отметился голевой передачей в игре с Австрией.
⭐️ Уже дважды на Евро получал приз лучшему игроку матча.
⭐️ Входит в пятерку самых дриблингующих защитников турнира, делит шестое место по ключевым передачам среди игроков обороны.
Матч с Бельгией Спинаццола не доиграл. Он был заменен на 79-й минуте и покидал поле на носилках и в слезах. Вместо него вышел Эмерсон.
Сразу после матча стало очень грустно. Журналист Фабрицио Романо сообщил, что у Спинаццолы разрыв ахилла. Это значит, что он выбыл на очень долгий срок. По некоторым прогнозам – до года.
Спинаццола – почти девять лет в профессиональном футболе. За последние пять лет он 15 раз страдал от различных повреждений, которые вынуждали его пропускать матчи. Всего за эти пять лет – более 400 дней с проблемами со здоровьем. Практически пятая часть последних пяти лет (самого расцвета) карьеры.
Мышечные повреждения, травмы бедра, колена, берцовой кости и прочие проблемы. Теперь в этой статистике будет еще одна строчка с большой цифрой.
Самой тяжелой была травма три года назад. В марте 2018-го Спинаццола травмировал колено, а затем перенес операцию на крестообразной связке и мениске. Выбыл в марте 2018-го – на поле вышел только в январе 2019-го. Пока лечился – все-таки пережил радостное событие: в мае 2018-го у него родился сын.
Спинаццола был очень рад вернуться в «Ювентус» и рассчитывал на скорейшее возвращение в футбол. «Такие травмы требуют терпения и правильного восстановления, – говорил он. – Если бы пришлось ускорить процесс и вернуться на месяц раньше, возможно, это вызвало бы больше проблем».
«Ювентусу» он принадлежал с 2012-го, но в последующие семь лет клуб бесконечно гонял его по арендам. В июле 2019-го Спинаццола за 29,5 миллионов евро перешел в «Рому», но и там травмы в покое не оставили – почти два десятка пропущенных матчей клуба с прошлого ноября.
Зимой 2020-го мог стать игроком «Интера», но не прошел медосмотр. Была даже версия, что у Спинаццолы одна нога короче другой.
«Неудача с трансфером мотивировала меня. С тех пор я многое изменил. Сменил стоматолога, каждый день тренируюсь, укрепляю мышцы, иногда даже не устаю после игр», – рассказывал Спинаццола. Он очень хотел избавиться от ярлыка «склонный к травмам»: «Не хочу это слышать по отношению к игроку, который сыграл 22 матча и выступает за сборную».
Почему он говорил про стоматолога? Доктор Даниэле Пуццилли рассказывал: «Мы обнаружили проблему прикуса, а из-за окклюзии зубов была проблема с осанкой. Так возникла предрасположенность к мышечным травмам». Спинаццола носил во время тренировок и сна специальный трейнер для исправления прикуса. Это помогало перестроить и мышцы.
Травмы мучили Спинаццолу и в юном возрасте, причем чуть вообще не сорвали ему карьеру. В 14 лет он занимался в «Сиене» и травмировал лодыжку. Спинаццола хотел вернуться из академии обратно домой. Настояла мама: «Она попросила серьезно подумать, ведь другого шанса стать футболистом у меня может и не быть. К счастью, я послушался».
Как назло, даже перед Евро были опасения не поехать, ведь за последние два весенних месяца Спинаццола провел всего четыре игры. Но все-таки сыграл четыре матча и на самом Евро, в половине из которых был признан лучшим.