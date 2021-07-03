Лучший защитник Италии на Евро плакал из-за травмы. Он 15 раз страдал от них за последние 5 лет и менял стоматолога из-за повреждений мышц

Италия выбила Бельгию в четвертьфинале Евро-2020 в Мюнхене, победив 2:1. Эйфория понятна – Италия очередной раз провела красивый матч и теперь находится в шаге от финала.

Когда эмоции схлынут, начнется боль. Тяжелую травму получил основной левый защитник Леонардо Спинаццола.

⭐️ Он выходил во всех матчах кроме игры с Уэльсом в стартовом составе.

⭐️ Отметился голевой передачей в игре с Австрией.

⭐️ Уже дважды на Евро получал приз лучшему игроку матча.

⭐️ Входит в пятерку самых дриблингующих защитников турнира, делит шестое место по ключевым передачам среди игроков обороны.

Матч с Бельгией Спинаццола не доиграл. Он был заменен на 79-й минуте и покидал поле на носилках и в слезах. Вместо него вышел Эмерсон.

Сразу после матча стало очень грустно. Журналист Фабрицио Романо сообщил, что у Спинаццолы разрыв ахилла. Это значит, что он выбыл на очень долгий срок. По некоторым прогнозам – до года.