Барелла из Италии – фанат Леброна. Назвал в честь него собаку и взял игровой номер 🏀

Николо Барелла – один из главных игроков матча Италии и Бельгии в 1/4 финала Евро-2020. Это он забил первый гол в игре. Тот же Барелла – лучший полузащитник сезона Серии А, чемпион Италии в составе «Интера». В прошлом он был самым молодым капитаном в истории «Кальяри». Transfermarkt теперь выписывает 24-летнему Барелле ценник в 65 миллионов евро.

Главная характеристика по карьере Бареллы – фанатизм от Леброна Джеймса. Они никогда не виделись, но Барелла называет это большой мечтой. Он специально брал 23-й номер, чтобы быть похожим на Леброна. Потом говорил: «Почему меня вдохновляет Леброн? Он меняет команду, а потом все равно делает партнеров лучше. Выводит их на высший уровень».

Его связь с Леброном даже влияла на трансферные слухи вокруг Бареллы. Когда он еще играл за «Кальяри», то Бареллой интересовался «Ливерпуль». Леброн Джеймс часто бывает на матчах «Ливерпуля», а Барелла в то время напоминал: «Я мечтаю о новом доме с бассейном. И о встрече с Леброном Джеймсом». С «Ливерпулем» не вышло – Барелла ушел в «Интер».

Барелла даже назвал в честь Леброна свою собаку. Вот так обнимался и спал вместе с ней на диване: