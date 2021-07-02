Барелла из Италии – фанат Леброна. Назвал в честь него собаку и взял игровой номер 🏀
Николо Барелла – один из главных игроков матча Италии и Бельгии в 1/4 финала Евро-2020. Это он забил первый гол в игре. Тот же Барелла – лучший полузащитник сезона Серии А, чемпион Италии в составе «Интера». В прошлом он был самым молодым капитаном в истории «Кальяри». Transfermarkt теперь выписывает 24-летнему Барелле ценник в 65 миллионов евро.
Главная характеристика по карьере Бареллы – фанатизм от Леброна Джеймса. Они никогда не виделись, но Барелла называет это большой мечтой. Он специально брал 23-й номер, чтобы быть похожим на Леброна. Потом говорил: «Почему меня вдохновляет Леброн? Он меняет команду, а потом все равно делает партнеров лучше. Выводит их на высший уровень».
Его связь с Леброном даже влияла на трансферные слухи вокруг Бареллы. Когда он еще играл за «Кальяри», то Бареллой интересовался «Ливерпуль». Леброн Джеймс часто бывает на матчах «Ливерпуля», а Барелла в то время напоминал: «Я мечтаю о новом доме с бассейном. И о встрече с Леброном Джеймсом». С «Ливерпулем» не вышло – Барелла ушел в «Интер».
Барелла даже назвал в честь Леброна свою собаку. Вот так обнимался и спал вместе с ней на диване:
В 2016 году Леброн Джеймс сделал легендарный блок в финале НБА против «Голден Стэйт». Сейчас у этого момента уже 3,5 миллиона просмотров на ютуб-канале НБА. Барелла его тоже помнит: «Я был в доме у родственников. Все спали, а я лежал и смотрел матч в наушниках. Внутри все полыхало. Возможно, это самая важная игра в карьере моего кумира».
Детство Бареллы тоже проходило на баскетбольной площадке. Родственники настаивали, что ему нужно начинать карьеру баскетболиста. Особенно настаивали дядя и кузены – даже разговаривали с мамой Бареллы. Он вспоминал: «Это был спорт моих кузенов. Я немного играл в баскетбол, но в семье была конкуренция. У меня победил футбол».
Любовь к баскетболу у Бареллы шире, чем просто желание быть похожим на Леброна. Он покупает разные баскетбольные формы – брал джерси Аллена Айверсона. В нем его всегда вдохновляло отношение к делу и технические навыки. Раньше Барелла даже по дому ходил в баскетбольном джерси – и тоже не с фамилией Леброна.
В футболе Барелла раздает всем баскетбольные характеристики. Он считает Криштиану Роналду футбольным Леброном, Лионеля Месси – Стефом Карри. Даже в «Интере» Барелла подсаживает партнеров на разговоры о баскетболе. Обсуждает игру с Лукаку, Хакими и Мартинесом. Они вместе следят за НБА, смотрят игры, говорят об этом в раздевалке.
Почему Барелла так много говорит о баскетболе, хотя сам стал успешным футболистом? Ответ есть в нашем проекте об игроках Евро-2020. Просто Барелла и в целом много говорит – даже во время матчей: «В «Кальяри» получил прозвище «радиолина» – так в Италии называется маленький приемник. Из-за того, что он бесконечно много разговаривает на поле».
«Кальяри» давно знал о его страсти к НБА, потому что Барелла – воспитанник клуба. Однажды «Кальяри» устроил ютуб-шоу, где Барелла и Жоау Педро соревновались по знаниям НБА. Запись сохранилась на клубном канале. «Интер» тоже показывал разговоры Бареллы о Леброне. Тогда он участвовал в шоу: распаковывал коробки и делился впечатлениями.