Италия
Евро-2020
аттилио ломбардо
Поделиться:
Комментарии:
0
#Италия #Евро-2020 #аттилио ломбардо

Целовать в лысину помощника тренера – счастливый ритуал сборной Италии. Сам он на удачу пьет чай с тремя ложками сахара

2 часа назад

Все вокруг обсуждают и анализируют победную форму сборной Италии. Сама сборная верит не только в рациональность и цифры. В тренерском штабе Роберто Манчини есть ассистент Аттилио Ломбардо. И перед матчами все игроки целуют ему лысину.

Кто это такой:

  • Близкий друг Роберто Манчини. Вместе играли в «Лацио» и «Сампдории».
  • Ломбардо был играющим тренером в «Кристал Пэлас», но полноценную тренерскую карьеру начал спустя три года – с юношеских команд «Сампдории».
  • Он попробовал в Швейцарии, немного пошахарался по итальянским подвалам и сосредоточился на должности ассистента.
  • Роберто Манчини брал его с собой и в «Манчестер Сити», и «Галатасарай».

В сборной Ломбардо отвечает за проведение тренировок и инструктаж во время них. Еще он работает с футболистами индивидуально. Манчини постоянно на контакте с командой. Но больше с игроками общается именно Ломбардо. Леонардо Бонуччи даже говорил:

«Аттилио – душа нашей команды. Постоянно улыбается, что-то там шутит, смеется и бубнит под нос. Как только мы приезжаем в сборную, он всем поднимает настроение».

Или вот слова Джорджо Кьеллини: «Аттилио – очень приятный парень. Но я ненавижу его тренировки. Ты проходишь жесткую подготовку, после которой тебе говорят, что это была разминка. В последнее время я сбрасываю вес, когда приезжаю в сборную. Почему? Это все Аттилио и его странные методы убийства».

Из-за лысины Ломбардо часто называют белоголовым орланом – как фанаты, так и футболисты. И игроки придумали небольшую традицию с Ломбардо. Автор сайта УЕФА Паоло Меникуччи пишет, что футболисты целуют ему лысину – на удачу. При этом ни сам Ломбардо, ни игроки не рассказывают об этой традиции. Пока Италия побеждает – может, и не нужно. Чтобы не спугнуть победы.

Но у Ломбардо есть собственный ритуал, про который он рассказывал много раз:

«Перед каждым рабочим днем – будь это игра или просто тренировка – я пью кружку чая с тремя ложечками сахара. Я не помню, как у меня появился ритуал. Но я просто сажусь и пью за завтраком. Желательно, чтобы я в этот момент был один – так проще сосредоточиться и подумать на какие-нибудь темы».

В сборной добавилась еще одна: на тренировки под кофту он постоянно надевает одну и ту же тренировочную майку, которую ему выдали в самом начале работы в Италии. Когда Италия играет матч, он просто возит ее с собой.

Матч завершен
Италия
Кьеза 95
Пессина 105
2:1
Матч завершен
Австрия
Калайджич 114
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de, Keystone Press Agency/Global Look Press
Автор:
Илья Егоров
Автор и редактор. Италия, «Формула 1», «Арсенал» и биографии.
Еще по теме:
Тренерская мудрость Манчини: сделал две двойных замены – и вышедшие игроки создали голы
Отец и сын Кьезы забивали за Италию на Евро. Разница между голами – 25 лет
В Италии Манчини выполнил всю непривычную для себя работу – эксперименты, омолаживание, смена стиля. И идеально стартовал на Евро
Манчини не поставил Кьеллини в состав Италии, потому что не разглядел фамилию без очков 🙈
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Италия
#Евро-2020
#аттилио ломбардо