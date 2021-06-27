Целовать в лысину помощника тренера – счастливый ритуал сборной Италии. Сам он на удачу пьет чай с тремя ложками сахара

Кто это такой:

Близкий друг Роберто Манчини. Вместе играли в «Лацио» и «Сампдории».

Ломбардо был играющим тренером в «Кристал Пэлас», но полноценную тренерскую карьеру начал спустя три года – с юношеских команд «Сампдории».

Он попробовал в Швейцарии, немного пошахарался по итальянским подвалам и сосредоточился на должности ассистента.

Роберто Манчини брал его с собой и в «Манчестер Сити», и «Галатасарай».

В сборной Ломбардо отвечает за проведение тренировок и инструктаж во время них. Еще он работает с футболистами индивидуально. Манчини постоянно на контакте с командой. Но больше с игроками общается именно Ломбардо. Леонардо Бонуччи даже говорил:

«Аттилио – душа нашей команды. Постоянно улыбается, что-то там шутит, смеется и бубнит под нос. Как только мы приезжаем в сборную, он всем поднимает настроение».

Или вот слова Джорджо Кьеллини: «Аттилио – очень приятный парень. Но я ненавижу его тренировки. Ты проходишь жесткую подготовку, после которой тебе говорят, что это была разминка. В последнее время я сбрасываю вес, когда приезжаю в сборную. Почему? Это все Аттилио и его странные методы убийства».

Из-за лысины Ломбардо часто называют белоголовым орланом – как фанаты, так и футболисты. И игроки придумали небольшую традицию с Ломбардо. Автор сайта УЕФА Паоло Меникуччи пишет, что футболисты целуют ему лысину – на удачу. При этом ни сам Ломбардо, ни игроки не рассказывают об этой традиции. Пока Италия побеждает – может, и не нужно. Чтобы не спугнуть победы.