Целовать в лысину помощника тренера – счастливый ритуал сборной Италии. Сам он на удачу пьет чай с тремя ложками сахара
Все вокруг обсуждают и анализируют победную форму сборной Италии. Сама сборная верит не только в рациональность и цифры. В тренерском штабе Роберто Манчини есть ассистент Аттилио Ломбардо. И перед матчами все игроки целуют ему лысину.
Кто это такой:
- Близкий друг Роберто Манчини. Вместе играли в «Лацио» и «Сампдории».
- Ломбардо был играющим тренером в «Кристал Пэлас», но полноценную тренерскую карьеру начал спустя три года – с юношеских команд «Сампдории».
- Он попробовал в Швейцарии, немного пошахарался по итальянским подвалам и сосредоточился на должности ассистента.
- Роберто Манчини брал его с собой и в «Манчестер Сити», и «Галатасарай».
В сборной Ломбардо отвечает за проведение тренировок и инструктаж во время них. Еще он работает с футболистами индивидуально. Манчини постоянно на контакте с командой. Но больше с игроками общается именно Ломбардо. Леонардо Бонуччи даже говорил:
«Аттилио – душа нашей команды. Постоянно улыбается, что-то там шутит, смеется и бубнит под нос. Как только мы приезжаем в сборную, он всем поднимает настроение».
Или вот слова Джорджо Кьеллини: «Аттилио – очень приятный парень. Но я ненавижу его тренировки. Ты проходишь жесткую подготовку, после которой тебе говорят, что это была разминка. В последнее время я сбрасываю вес, когда приезжаю в сборную. Почему? Это все Аттилио и его странные методы убийства».
Из-за лысины Ломбардо часто называют белоголовым орланом – как фанаты, так и футболисты. И игроки придумали небольшую традицию с Ломбардо. Автор сайта УЕФА Паоло Меникуччи пишет, что футболисты целуют ему лысину – на удачу. При этом ни сам Ломбардо, ни игроки не рассказывают об этой традиции. Пока Италия побеждает – может, и не нужно. Чтобы не спугнуть победы.
Но у Ломбардо есть собственный ритуал, про который он рассказывал много раз:
«Перед каждым рабочим днем – будь это игра или просто тренировка – я пью кружку чая с тремя ложечками сахара. Я не помню, как у меня появился ритуал. Но я просто сажусь и пью за завтраком. Желательно, чтобы я в этот момент был один – так проще сосредоточиться и подумать на какие-нибудь темы».
В сборной добавилась еще одна: на тренировки под кофту он постоянно надевает одну и ту же тренировочную майку, которую ему выдали в самом начале работы в Италии. Когда Италия играет матч, он просто возит ее с собой.