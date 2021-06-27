Отец и сын Кьезы забивали за Италию на Евро. Разница между голами – 25 лет
Сборная Италии обыграла Австрию – 2:1. И один из голов забил Федерико Кьеза. Для него это дебютный мяч на дебютном чемпионате Европы.
Интересная особенность – это второй человек из семьи Кьеза, забивавший на Евро. На турнир-1996 вместе со сборной Италии поехал Энрико Кьеза и там забил в ворота Чехии. Сын забил на Евро спустя 25 лет.
Энрико Кьеза – бывший игрок «Сампдории», «Пармы», «Фиорентины», «Лацио» и «Сиены». Он брал Кубок обладателей Кубков, Кубок Италии и Кубок УЕФА. За сборную Италии он провел чуть более 20 матчей.
Федерико Кьеза отпразднует 24-летие в октябре. И он пока не достиг пика карьеры. Кьеза-младший провел более 100 матчей за «Фиорентину», а с прошлого лета выступает в «Ювентусе».
Несколько историй из взаимоотношений отца и сына Кьеза:
• Слова Федерико: «Мой отец – мозг моей карьеры. Он помог мне с выбором. Когда меня начали подпускать к тренировкам с основной «Фиорентины», то агент много говорил о предложениях «Интера» и «Милана». Отец лишь сказал: «Ты всегда успеешь. Надо закрепиться здесь и сейчас». Это лучший совет в моей жизни».
• А это слова Энрико Кьезы: «Мой сын талантливее меня. Нет, это не мотивация и не лесть. Я говорю чистую правду. К 21-му (интервью состоялось 2 года назад) он сильнее, чем я в свои лучшие годы».
• Энрико Кьеза грамотно спланировал развитие сына. Тренировки в «Фиорентине» Федерико совмещал с учебой в международном колледже во Флоренции. Уроки там были на английском. Там же Кьеза-младший пристрастился к точным наукам: «Я как-то пришел домой и сказал в шутку: «Папа, может, ну его, этот футбол? Я хочу быть физиком». Папа покрутил у виска, а я пошел на тренировку».
• Энрико Кьеза не является агентом Федерико. Но он до сих помогает ему определиться с будущим. Так говорил полтора года назад: «Федерико хотела «Барселона». Они (представители «Барсы») приезжали прямо на базу «Фиорентины» и говорили, что Федерико будет играть рядом с Месси и станет лучше него. Мальчику легко запудрить мозг, но мы помогли ему не сделать ошибку».
• После ухода Федерико Кьезы в «Ювентус» его и его брата атаковали в соцсетях фанаты «Фиорентины». Кто сразу же публично поддержал? Правильно – отец.
• Есть масса историй от семьи, как Энрико тренировал сына. Федерико говорил: «Я приезжал с тренировки, и отец говорил: «Пойдем покатаемся на велосипедах». Я всегда соглашался, но это никогда не было велосипедной прогулкой. Папа ехал на велосипеде, а у меня была обычная пробежка».
• «Кем я вижу своего сына? Хм, Федерико будет чемпионом Италии и будет бороться за победу в Лиге чемпионов. Я никогда не хвалю никого просто так. Федерико станет будущим итальянского футбола».