Отец и сын Кьезы забивали за Италию на Евро. Разница между голами – 25 лет

Сборная Италии обыграла Австрию – 2:1. И один из голов забил Федерико Кьеза. Для него это дебютный мяч на дебютном чемпионате Европы.

Интересная особенность – это второй человек из семьи Кьеза, забивавший на Евро. На турнир-1996 вместе со сборной Италии поехал Энрико Кьеза и там забил в ворота Чехии. Сын забил на Евро спустя 25 лет.

Энрико Кьеза – бывший игрок «Сампдории», «Пармы», «Фиорентины», «Лацио» и «Сиены». Он брал Кубок обладателей Кубков, Кубок Италии и Кубок УЕФА. За сборную Италии он провел чуть более 20 матчей.

Федерико Кьеза отпразднует 24-летие в октябре. И он пока не достиг пика карьеры. Кьеза-младший провел более 100 матчей за «Фиорентину», а с прошлого лета выступает в «Ювентусе».