Буффон и Энрико Кьеза вместе брали Кубок Италии-1999. Теперь Буффон опять выиграл трофей, когда сын Кьезы забил победный гол

Буффон побеждал в Кубке Италии в трех разных десятилетиях. Всего он заработал шесть трофеев – столько же имеет и Роберто Манчини. Первый титул Кубка Италии появился у Буффона еще в сезоне-1998/99. Тогда он играл за «Парму», а одним из его партнеров по команде был Энрико Кьеза. В том сезоне они вместе взяли Кубок УЕФА и Кубок Италии.

«Парма» победила «Фиорентину» в финале Кубка Италии из двух матчей. На тот момент у Энрико Кьезы уже был почти двухлетний сын. Через 22 года эта история вспоминается в контексте победы в Кубке УЕФА – она и осталась единственным еврокубковым трофеем в карьере Буффона. Но Кубок Италии был таким же важным трофеем для еще юного вратаря.

Сейчас в «Ювентусе» играет Федерико Кьеза – сын Энрико Кьезы. Кьезе-младшему всего 23 года, но Transfermarkt уже оценивает его в 60 миллионов евро. В финале Кубка Италии-2021 именно Федерико Кьеза забил победный гол. Через него «Ювентус» и продвигал эту финальную игру: Федерико Кьеза попал даже на фото стартового состава.