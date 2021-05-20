Буффон и Энрико Кьеза вместе брали Кубок Италии-1999. Теперь Буффон опять выиграл трофей, когда сын Кьезы забил победный гол
«Ювентус» обыграл «Аталанту» (2:1) в финале Кубка Италии. Джанлуиджи Буффон отыграл полный матч. Весь «Ювентус» качал его после финального свистка:
Буффон побеждал в Кубке Италии в трех разных десятилетиях. Всего он заработал шесть трофеев – столько же имеет и Роберто Манчини. Первый титул Кубка Италии появился у Буффона еще в сезоне-1998/99. Тогда он играл за «Парму», а одним из его партнеров по команде был Энрико Кьеза. В том сезоне они вместе взяли Кубок УЕФА и Кубок Италии.
«Парма» победила «Фиорентину» в финале Кубка Италии из двух матчей. На тот момент у Энрико Кьезы уже был почти двухлетний сын. Через 22 года эта история вспоминается в контексте победы в Кубке УЕФА – она и осталась единственным еврокубковым трофеем в карьере Буффона. Но Кубок Италии был таким же важным трофеем для еще юного вратаря.
Сейчас в «Ювентусе» играет Федерико Кьеза – сын Энрико Кьезы. Кьезе-младшему всего 23 года, но Transfermarkt уже оценивает его в 60 миллионов евро. В финале Кубка Италии-2021 именно Федерико Кьеза забил победный гол. Через него «Ювентус» и продвигал эту финальную игру: Федерико Кьеза попал даже на фото стартового состава.
Сам Кьеза говорил об истории с Буффоном: «Перед игрой я сказал Джиджи, что он выиграл много трофеев. Но выиграл их с моим отцом, а теперь может побеждать со мной. Легенда. Его действительно будет не хватать». Сам Кьеза впервые за карьеру взял Кубок Италии. Он перешел в «Ювентус» только осенью 2020 года, до этого играл за «Фиорентину».
Буффон играл с Энрико Кьезой и его сыном Федерико. Еще он пересекался с Лилианом Тюрамом и Маркусом Тюрамом. Соперником был Джордж Веа, а партнером – Тимоти Веа. Squawka вспоминала пересечения поколений еще в сборной. В 2020 году Буффон и Кьеза вместе вышли в составе Италии. И выстроились одинаково с тем, что было во времена Энрико Кьезы.
Буффон и Кьеза-младший играли друг против друга в матчах Серии А. Кьеза побеждал Буффона за «Фиорентину». В 2017-м даже забил, но в протоколе гол достался другому. Буффон задумался о завершении карьеры, когда впервые сыграл против Кьезы: «Это была первая игра против сына бывшего партнера по команде. Были мысли, что пора назвать день и уйти на пенсию».
Джанлуиджи Буффону уже 43 года. В этом сезоне он провел в Серии А только восемь матчей. Буффон уже объявил, что уйдет из «Ювентуса» по окончании сезона. Сейчас он думает о мотивации, но не отказывается от продолжения игровой карьеры. Рассказывал, что получал звонок даже из «Фламенго». Пока же настроен остаться где-нибудь рядом с домом.
Буффон уже обменивался футболками с Даниэлем Мальдини, когда увидел того в запасе «Милана». Тогда и выдал: «Жду их внуков».