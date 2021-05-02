Конец эпохи: 3282 дня чемпионства «Ювентуса». Теперь он может не попасть даже в Лигу чемпионов

Официально: «Ювентус» лишился всех теоретических шансов на победу в Серии А. Чемпионство «Интера» – дело лишь времени: либо он возьмет его 2 мая (если «Аталанта» не обыграет «Сассуоло»), либо в 35-м туре.

Важно другое – победой над «Кротоне» «Интер» прервал 9-летнюю чемпионскую серию «Ювентуса». Что нужно о ней знать:

🏆 Ее запустил и остановил Антонио Конте. В сезоне-2011/12 он тренировал «Юве». Сейчас – «Интер».

📈 Статистика первого чемпионства серии – 84 очка в 34 матчах (ни одного поражения). Лучший бомбардир – Алессандро Матри (10 мячей). Лучший ассистент – Андреа Пирло (13 голевых передач). Он же лидер по числу проведенных мячей.

🤖 Сейчас главный тренер (Андреа Пирло) называет важнейшим элементом команды Криштиану Роналду. В 2012-м Конте называл трех игроков – Видаля, Бардзальи и Пирло.

🏹 За это время с командой чемпионства брали три тренера: Конте, Макс Аллегри и Маурицио Сарри.

🥈 За 9 лет «Ювентус» дважды попадал в финал Лиги чемпионов – в 2015-м и в 2017-м. Оба раза проигрывал.

♾ С момента первого чемпионства в команде до сих пор играют три футболиста – Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи. Четвертый – Пирло, он тренирует клуб.

🥇 Из действующего состава в этой серии больше всего титулов набрал Кьеллини – 9 штук. Он стабильно в клубе с 2005-го. Буффон уезжал на сезон в «ПСЖ», Бонуччи – в «Милан». Пирло с 2015-го по 2020-й не было в системе клуба.

🧨 Есть даже микроскопический шанс, что «Юве» сейчас не попадет в Лигу чемпионов. Впереди его ждет матч с «Миланом». Если «Ювентус» проиграет в этой встрече, то он спокойно пролетает мимо ЛЧ – при условии, что «Милан» победит и в ней, и во всех оставшихся.

Еще на финальном этапе сезона из сильных соперников «Ювентус» ждет «Интер», из неприятных – «Сассуоло».

Если «Юве» и дальше будет глупо терять очки (весной были поражения от «Беневенто» и «Аталанты»; ничьи с «Фиорентиной» и «Торино»), то снизу постучится «Лацио». На момент написания материала «Ювентус» идет четвертым (66 очков), «Лацио» – шестым (61). Тут тоже есть важное условие: если «Лацио» не будет сам терять очки.

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Итоги 9-летней чемпионской серии «Ювентуса» в одной картинке: