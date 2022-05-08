Милан

Милан
AC Milan
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
17
Рафаэль Леау Р. Леау 		Нап 22 30 10 5 3 0
16
Майк Меньян М. Меньян 		Вра 26 29 0 1 1 0
8
Сандро Тонали С. Тонали 		Пол 21 29 3 2 8 0
19
Тео Эрнандес Т. Эрнандес 		Защ 24 28 4 5 6 2
23
Фикайо Томори Ф. Томори 		Защ 24 27 0 0 4 0
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Ближайшие матчи
08.05.2022 08 мая 2022 вс 21:45
Верона
-:-
Милан
08.05.2022 08 мая 2022 вс 21:45
Италия. Серия А , 36 тур
Верона
-
Милан
-
Италия. Серия А , 36 тур
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:00
Милан
-:-
Аталанта
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:00
Италия. Серия А , 37 тур
Милан
-
Аталанта
-
Италия. Серия А , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс -:-
Сассуоло
-:-
Милан
22.05.2022 22 мая 2022 вс -:-
Италия. Серия А , 38 тур
Сассуоло
-
Милан
-
Италия. Серия А , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
1
Милан
35 23 8 4 61:30 77
2
Интер
35 22 9 4 74:29 75
3
Наполи
35 21 7 7 67:31 70
4
Ювентус
35 20 9 6 54:31 69
5
Рома
35 17 8 10 55:40 59
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Результаты
01.05.2022 01 мая 2022 вс 16:00
Милан
1 : 0
Фиорентина
01.05.2022 01 мая 2022 вс 16:00
35 тур
Милан
1
Фиорентина
0
Италия. Серия А , 35 тур
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 21:45
Лацио
1 : 2
Милан
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 21:45
34 тур
Лацио
1
Милан
2
Италия. Серия А , 34 тур
19.04.2022 19 апр. 2022 вт 22:00
Интер
3 : 0
Милан
19.04.2022 19 апр. 2022 вт 22:00
1/2 финала
Интер
3
Милан
0
Италия. Кубок , 1/2 финала
15.04.2022 15 апр. 2022 пт 22:00
Милан
2 : 0
Дженоа
15.04.2022 15 апр. 2022 пт 22:00
33 тур
Милан
2
Дженоа
0
Италия. Серия А , 33 тур
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 21:45
Торино
0 : 0
Милан
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 21:45
32 тур
Торино
0
Милан
0
Италия. Серия А , 32 тур
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