Болонья

Болонья
Bologna
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Италия
Стадион
Ренато ДальАра
Тренер
Синиша Михайлович
С. Михайлович
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Состав
Расписание
Таблица
Результаты

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
28
Лукаш Скорупски Л. Скорупски 		Вра 31 34 0 0 3 0
3
Аарон Хики А. Хики 		Защ 19 33 5 1 7 0
9
Марко Арнаутович М. Арнаутович 		Нап 33 30 13 1 5 0
32
Маттиас Сванберг М. Сванберг 		Пол 23 30 3 2 7 0
17
Гари Медель Г. Медель 		Пол 34 30 0 1 8 1
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Ближайшие матчи
08.05.2022 08 мая 2022 вс 16:00
Венеция
-:-
Болонья
08.05.2022 08 мая 2022 вс 16:00
Италия. Серия А , 36 тур
Венеция
-
Болонья
-
Италия. Серия А , 36 тур
15.05.2022 15 мая 2022 вс 13:30
Болонья
-:-
Сассуоло
15.05.2022 15 мая 2022 вс 13:30
Италия. Серия А , 37 тур
Болонья
-
Сассуоло
-
Италия. Серия А , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс -:-
Дженоа
-:-
Болонья
22.05.2022 22 мая 2022 вс -:-
Италия. Серия А , 38 тур
Дженоа
-
Болонья
-
Италия. Серия А , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
11
Сассуоло
35 12 10 13 60:61 46
12
Удинезе
34 10 13 11 54:53 43
13
Болонья
35 11 10 14 39:48 43
14
Эмполи
35 9 10 16 46:65 37
15
Сампдория
35 9 6 20 42:57 33
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Результаты
01.05.2022 01 мая 2022 вс 21:45
Рома
0 : 0
Болонья
01.05.2022 01 мая 2022 вс 21:45
35 тур
Рома
0
Болонья
0
Италия. Серия А , 35 тур
27.04.2022 27 апр. 2022 ср 21:15
Болонья
2 : 1
Интер
27.04.2022 27 апр. 2022 ср 21:15
20 тур
Болонья
2
Интер
1
Италия. Серия А , 20 тур
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
Болонья
2 : 2
Удинезе
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
34 тур
Болонья
2
Удинезе
2
Италия. Серия А , 34 тур
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 19:30
Ювентус
1 : 1
Болонья
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 19:30
33 тур
Ювентус
1
Болонья
1
Италия. Серия А , 33 тур
11.04.2022 11 апр. 2022 пн 21:45
Болонья
2 : 0
Сампдория
11.04.2022 11 апр. 2022 пн 21:45
32 тур
Болонья
2
Сампдория
0
Италия. Серия А , 32 тур
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