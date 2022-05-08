Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
28Лукаш Скорупски Л. Скорупски
|Вра
|31
|34
|0
|0
|3
|0
|
3Аарон Хики А. Хики
|Защ
|19
|33
|5
|1
|7
|0
|
9Марко Арнаутович М. Арнаутович
|Нап
|33
|30
|13
|1
|5
|0
|
32Маттиас Сванберг М. Сванберг
|Пол
|23
|30
|3
|2
|7
|0
|
17Гари Медель Г. Медель
|Пол
|34
|30
|0
|1
|8
|1
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
11
|35
|12
|10
|13
|60:61
|46
|
12
|34
|10
|13
|11
|54:53
|43
|
13
|35
|11
|10
|14
|39:48
|43
|
14
|35
|9
|10
|16
|46:65
|37
|
15
|35
|9
|6
|20
|42:57
|33
Результаты