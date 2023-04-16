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|Главный тренер
|
Синиша Михайлович
|Главный тренер
|
Стефано Пиоли
|мин
|
22
Барди
Франческо Барди
|
35
Дийкс
Митчелл Дийкс
|
4
Бонифази
Кевин Бонифази
|
66
Амей
Уиздом Амей
|
2
Бинкс
Луис Бинкс
|
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
|
20
Эбишер
Михел Эбишер
|
30
Схаутен
Йерди Схаутен
|
8
Домингес
Николас Домингес
|
99
Барроу
Муса Барроу
|
76
A. Raimondo
A. Raimondo
|Запасные
|
12
Молла
Марко Молла
-
|
23
Багнолини
Никола Багнолини
-
|
3
Хики
Аарон Хики
-
|
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
-
|
6
Теате
Артур Теате
-
|
31
Стиванелло
Риккардо Стиванелло
-
|
55
Вигнато
Эмануэл Вигнато
-
|
32
Сванберг
Маттиас Сванберг
-
|
9
Арнаутович
Марко Арнаутович
-
|
10
Сансоне
Никола Сансоне
-
|
7
Орсолини
Риккардо Орсолини
-
|
82
Kacper Urbański
Kacper Urbański
-
|Главный тренер
|
Синиша Михайлович
|мин
|
16
Меньян
Майк Меньян
|
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
|
23
Томори
Фикайо Томори
|
20
Калюлю
Пьер Калюлю
|
2
Калабрия
Давиде Калабрия
|
79
Кессье
Франк Кессье
|
33
Крунич
Раде Крунич
|
8
Тонали
Сандро Тонали
|
56
Салемакерс
Алексис Салемакерс
|
9
Жиру
Оливье Жиру
|
17
Леау
Рафаэль Леау
|Запасные
|
83
Миранте
Антонио Миранте
-
|
1
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
-
|
13
Романьоли
Алессио Романьоли
-
|
25
Флоренци
Алессандро Флоренци
-
|
5
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
-
|
46
Габбиа
Маттео Габбиа
-
|
41
Бакайоко
Тьему Бакайоко
-
|
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
-
|
10
Диас
Браим Диас
-
|
30
Мессьяс
Жуниор Мессьяс
-
|
11
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
-
|
12
Ребич
Анте Ребич
-
|Главный тренер
|
Стефано Пиоли