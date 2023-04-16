Болонья - Милан: 16 апреля 2023 смотреть онлайн
Болонья
Болонья
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Болонья - Милан: 16 апреля 2023 смотреть онлайн

Милан
Милан
Серия А, 30 тур

Серия А,

Италия
16 апр. 2023, -:- МСК
16.04.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

04.04.2022 04 апр. 2022 пн 21:45
Милан
0 : 0
Болонья
04.04.2022 04 апр. 2022 пн 21:45
Милан
0
Болонья
0
23.10.2021 23 окт. 2021 сб 21:45
Болонья
2 : 4
Милан
23.10.2021 23 окт. 2021 сб 21:45
Болонья
2
Милан
4
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:00
Болонья
1 : 2
Милан
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:00
Болонья
1
Милан
2
21.09.2020 21 сент. 2020 пн 21:45
Милан
2 : 0
Болонья
21.09.2020 21 сент. 2020 пн 21:45
Милан
2
Болонья
0
18.07.2020 18 июля 2020 сб 22:45
Милан
5 : 1
Болонья
18.07.2020 18 июля 2020 сб 22:45
Милан
5
Болонья
1
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 22:45
Болонья
2 : 3
Милан
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 22:45
Болонья
2
Милан
3
06.05.2019 06 мая 2019 пн 21:30
Милан
2 : 1
Болонья
06.05.2019 06 мая 2019 пн 21:30
Милан
2
Болонья
1
18.12.2018 18 дек. 2018 вт 22:30
Болонья
0 : 0
Милан
18.12.2018 18 дек. 2018 вт 22:30
Болонья
0
Милан
0
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 16:00
Болонья
1 : 2
Милан
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 16:00
Болонья
1
Милан
2
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 22:45
Милан
2 : 1
Болонья
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 22:45
Милан
2
Болонья
1
21.05.2017 21 мая 2017 вс 16:00
Милан
3 : 0
Болонья
21.05.2017 21 мая 2017 вс 16:00
Милан
3
Болонья
0
08.02.2017 08 февр. 2017 ср 22:45
Болонья
0 : 1
Милан
08.02.2017 08 февр. 2017 ср 22:45
Болонья
0
Милан
1
07.05.2016 07 мая 2016 сб 21:45
Болонья
0 : 1
Милан
07.05.2016 07 мая 2016 сб 21:45
Болонья
0
Милан
1
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 17:00
Милан
0 : 1
Болонья
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 17:00
Милан
0
Болонья
1
14.02.2014 14 февр. 2014 пт 22:45
Милан
1 : 0
Болонья
14.02.2014 14 февр. 2014 пт 22:45
Милан
1
Болонья
0
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 21:45
Болонья
3 : 3
Милан
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 21:45
Болонья
3
Милан
3
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 17:00
Милан
2 : 1
Болонья
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 17:00
Милан
2
Болонья
1
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 21:45
Болонья
1 : 3
Милан
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 21:45
Болонья
1
Милан
3
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 16:00
Милан
1 : 1
Болонья
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 16:00
Милан
1
Болонья
1
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 17:00
Болонья
2 : 2
Милан
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 17:00
Болонья
2
Милан
2

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