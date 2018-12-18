Болонья - Милан: 18 декабря 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Болонья
Болонья
0:0

Болонья - Милан: 18 декабря 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Милан
Милан
Серия А, 16 тур

Серия А,

16 тур

Италия
18 дек. 2018, 22:30 МСК
18.12.2018, 22:30 МСК
вторник
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Болонья
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
35
Дийкс
Митчелл Дийкс
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
23
Данило
Данило
14
Томиясу
Такехиро Томиясу
32
Сванберг
Маттиас Сванберг
8
Домингес
Николас Домингес
21
Сориано
Роберто Сориано
24
Паласио
Родриго Паласио
7
Орсолини
Риккардо Орсолини
99
Барроу
Муса Барроу
Запасные
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
-
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
-
26
Антов
Валентин Антов
-
3
Хики
Аарон Хики
-
16
Поли
Андреа Поли
-
17
Медель
Гари Медель
-
55
Вигнато
Эмануэл Вигнато
-
30
Схаутен
Йерди Схаутен
-
18
Бальдюрссон
Андри-Фаннар Бальдюрссон
-
10
Сансоне
Никола Сансоне
-
11
Сков Ольсен
Андреас Сков Ольсен
-
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
24
Кьер
Симон Кьер
23
Томори
Фикайо Томори
5
Далот
Диогу Далот
79
Кессье
Франк Кессье
8
Тонали
Сандро Тонали
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
21
Диас
Браим Диас
56
Салемакерс
Алексис Салемакерс
11
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Запасные
1
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
-
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
-
46
Габбиа
Маттео Габбиа
-
20
Калюлю
Пьер Калюлю
-
18
Мейте
Суалихо Мейте
-
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
-
33
Крунич
Раде Крунич
-
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
-
15
Хеуге
Йенс Хеуге
-
30
Тонин
Риккардо Тонин
-
91
Luca Stanga
Luca Stanga
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:00
Болонья
1 : 2
Милан
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:00
Болонья
1
Милан
2
21.09.2020 21 сент. 2020 пн 21:45
Милан
2 : 0
Болонья
21.09.2020 21 сент. 2020 пн 21:45
Милан
2
Болонья
0
18.07.2020 18 июля 2020 сб 22:45
Милан
5 : 1
Болонья
18.07.2020 18 июля 2020 сб 22:45
Милан
5
Болонья
1
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 22:45
Болонья
2 : 3
Милан
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 22:45
Болонья
2
Милан
3
06.05.2019 06 мая 2019 пн 21:30
Милан
2 : 1
Болонья
06.05.2019 06 мая 2019 пн 21:30
Милан
2
Болонья
1
18.12.2018 18 дек. 2018 вт 22:30
Болонья
0 : 0
Милан
18.12.2018 18 дек. 2018 вт 22:30
Болонья
0
Милан
0
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 16:00
Болонья
1 : 2
Милан
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 16:00
Болонья
1
Милан
2
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 22:45
Милан
2 : 1
Болонья
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 22:45
Милан
2
Болонья
1
21.05.2017 21 мая 2017 вс 16:00
Милан
3 : 0
Болонья
21.05.2017 21 мая 2017 вс 16:00
Милан
3
Болонья
0
08.02.2017 08 февр. 2017 ср 22:45
Болонья
0 : 1
Милан
08.02.2017 08 февр. 2017 ср 22:45
Болонья
0
Милан
1
07.05.2016 07 мая 2016 сб 21:45
Болонья
0 : 1
Милан
07.05.2016 07 мая 2016 сб 21:45
Болонья
0
Милан
1
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 17:00
Милан
0 : 1
Болонья
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 17:00
Милан
0
Болонья
1
14.02.2014 14 февр. 2014 пт 22:45
Милан
1 : 0
Болонья
14.02.2014 14 февр. 2014 пт 22:45
Милан
1
Болонья
0
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 21:45
Болонья
3 : 3
Милан
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 21:45
Болонья
3
Милан
3
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 17:00
Милан
2 : 1
Болонья
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 17:00
Милан
2
Болонья
1
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 21:45
Болонья
1 : 3
Милан
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 21:45
Болонья
1
Милан
3
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 16:00
Милан
1 : 1
Болонья
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 16:00
Милан
1
Болонья
1
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 17:00
Болонья
2 : 2
Милан
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 17:00
Болонья
2
Милан
2
01.05.2011 01 мая 2011 вс 16:00
Милан
1 : 0
Болонья
01.05.2011 01 мая 2011 вс 16:00
Милан
1
Болонья
0
12.12.2010 12 дек. 2010 вс 14:30
Болонья
0 : 3
Милан
12.12.2010 12 дек. 2010 вс 14:30
Болонья
0
Милан
3

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