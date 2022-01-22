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#Серия А #Ювентус #Милан

Серия А: во сколько начало матча «Милан» – «Ювентус», 23 января 2022 года

22 января, 23:57

«Милан» и «Ювентус» проведут матч 23-го тура Серии А. Игра состоится 23 января. Время старта – 22:45 по московскому времени.

«Милан» отстает от лидирующего «Интера» на пять очков. В предыдущем туре клуб проиграл «Специи» (1:2). Так прервалась победная серия «Милана» из трех игр.

«Ювентус» не проигрывает в Серии А с 27 ноября. За это время клуб выиграл шесть матчей, а еще два завершил ничьей. «Ювентус» идет в таблице на пятом месте.

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Матч завершен
Милан
Милан
0:0
Матч завершен
Ювентус
Турин
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Источник:
Гол
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