Где смотреть «Милан» – «Ювентус»: во сколько прямая трансляция матча, Серия А, 23 января

«Милан» и «Ювентус» сыграют в 23-м туре Серии А. Матч пройдет 23 января и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию матча «Милан» – «Ювентус». Ее можно посмотреть онлайн по этой ссылке.

«Милан» занимает второе место в Серии А. За 22 матча клуб набрал 48 очков. «Ювентус» идет на пятом месте и отстает от «Милана» на семь очков.

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