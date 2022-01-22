Игрока на тренировке окружила змея – но он не растерялся: в детстве возился с домашними змеями

Ши говорит, что ничего страшного не случилось – у него в детстве были домашние ящерицы и змеи:

«Большинство людей боятся змей, но они довольно милые. Мне говорили: «Берегись, там змея», а я просто хотел ее увидеть».

Неизвестно, что это была за змея и ядовита ли она. В Майами действительно есть проблема со змеями, которые теряют контроль человека – но только с питонами. Именно в Майами налажена нелегальная торговля питонами.

Вот, например, мужчина нашел дома мертвого питона.