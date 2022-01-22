Игрока на тренировке окружила змея – но он не растерялся: в детстве возился с домашними змеями
«Интер Майами» показал в соцсетях, как их игрок Брек Ши спокойно поднимает и убирает подальше змею, которая вилась у его ног.
Случай произошел на тренировке.
Оказалось, что Ши выкинул змею в мусорное ведро. Дальше разобрался со змеей работник клуба.
Ши говорит, что ничего страшного не случилось – у него в детстве были домашние ящерицы и змеи:
«Большинство людей боятся змей, но они довольно милые. Мне говорили: «Берегись, там змея», а я просто хотел ее увидеть».
Неизвестно, что это была за змея и ядовита ли она. В Майами действительно есть проблема со змеями, которые теряют контроль человека – но только с питонами. Именно в Майами налажена нелегальная торговля питонами.
Вот, например, мужчина нашел дома мертвого питона.
Вернемся к Ши.
Он играет за «Интер» с момента его основания. Лучшие годы карьеры – «Сток Сити», «Бирмингем», «Барнсли». За сборную США сыграл 34 матча (в последний раз вызывался в 2015-м).
Интересно, что история со змеей случилась на следующий день после того, как «Интер» объявил продление контракта с Ши.
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