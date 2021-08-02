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#РПЛ #Сочи #Ахмат

Матч РПЛ прервала змея – ее заметил вратарь «Ахмата». Работникам стадиона пригодились вилы 🐍

вчера, 22:07

Матч «Ахмат»«Сочи» запомнился такой неожиданностью. Прямо во время игры на поле заползла змея. На это обратил внимание вратарь «Ахмата» Георги Шелия. 

Работники стадиона убрали змею с поля, игра продолжилась.

В соцсетях обыгрывают появление змеи. 

В Грозном и Чеченской республике периодически случается нашествие змей. Власти успокаивают: ядовитых нет, убивать их тоже не надо, а они просто выползают из своих привычных мест из-за жары в поисках прохлады. 

Например, в 2018 году в Чечне летом было зафиксировано шесть змеиных укусов. Смертей из-за них не было.

 

Очень разные сюжеты про змей на «Голе»
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