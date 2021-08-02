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Матч РПЛ прервала змея – ее заметил вратарь «Ахмата». Работникам стадиона пригодились вилы 🐍
вчера, 22:07
В соцсетях обыгрывают появление змеи.
В Грозном и Чеченской республике периодически случается нашествие змей. Власти успокаивают: ядовитых нет, убивать их тоже не надо, а они просто выползают из своих привычных мест из-за жары в поисках прохлады.
Например, в 2018 году в Чечне летом было зафиксировано шесть змеиных укусов. Смертей из-за них не было.
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