«Змейка» – сила, которая запустила индустрию мобильных игр. Ее не может пройти даже создатель, а идея подсмотрена
Nokia с трудом ищет игру для нового телефона. Создатели тетриса требует слишком много денег
Танели Арманто – программист из Финляндии с небольшим опытом в игровой индустрии. В 1995-м он приходит работать в Nokia, где получает задание – придумать для Nokia 6110 пару простеньких игр. Но мощности нового телефона многого не позволяют: Арманто предлагает компании сделать всего лишь одну игру.
Договорились. Но какую именно?
Модель 6110 крута для своего времени: удобный интерфейс, больше памяти и заряда. Только возможности все равно ограничены: маленький экран, несколько кнопок и мало программируемого пространства памяти.
Сначала Арманто уверен, что идеальный вариант – тетрис. Он даже успел его адаптировать и протестировать. Но получил жесткое требование от компании Tetris – с каждого проданного телефона она получает свою долю. В Nokia смутила фраза про «каждый телефон», ведь они не собирались вести точный счет продаж.
У Арманто есть примеры мобильников с играми, но они плохо сделаны и в них никто не играет. Решение находится, когда Арманто играет с другом на Apple Macintosh в игру, где каждый управляет своей змеей. Арманто ищет похожие игры и, кажется, находит первоисточник – игру Blockdade 1976 года.
Арманто безуспешно пытается найти человека, который владеет авторским правом на «змееподобные игры» – вдруг от Nokia внезапно кто-то потребует кучу денег. Правообладателя нет, и Арманто с радостью делает собственную «Змейку» – эта игра идеальна для 6110: не перегружает телефон и увлекает игрока.
Змейка – это сочетание гениальной простоты и увлекательного геймплея
Суть «Змейки» вы знаете, даже если никогда не держали в руках старые модели Nokia: змея избегает врезания в стены, собирает пиксели (в современных версиях – яблоки, грибы и вообще что угодно) и становится длиннее, а ее управляемость – все сложнее.
Редактор Vice Кайл Макнил восхищается «Змейкой» и говорит, что с минимум приемов Арманто создал игровой триллер:
«Чем больше вы становитесь, тем сложнее играть. А еще у змеи возрастает скорость, и игрок, у которого есть только одна жизнь, по-настоящему нервничает – один неверный поворот приведет к концу игры. «Змейка» – это игра, где есть только примитивные основы геймдизайна. Нельзя сделать что-то проще, и в этом ее красота».
«Змейка» стала игрой, которая показала людям, что играть можно не только с приставкой и телевизором. Есть только телефон и игра внутри него. Поколение конца 90-х и нулевых прокрастинировало в «Змейке» и (обычно неудачно) пыталось ее пройти.
Арманто вспоминает, что изначально игра была еще сложнее:
«Когда змея подходит к краю, то ей очень трудно управлять. На высокой скорости она гарантированно врежется. Поэтому я добавил несколько миллисекунд задержки перед столкновением со стеной, чтобы игрок успел увернуться».
Но самый последний уровень все же сделан без этих задержек. Тут Арманто использовал возможности телефона на максимум – быстрее пиксели по экрану бегать просто не могут.
«Я сам не смог стать чемпионом, хотя пытался и тратил на это время. Думаю, единственный способ пройти «Змейку» – тренироваться. Только практика поможет стать лучшим».
Nokia 6110 вышла в 1998 году и стала классикой. И Nokia до эпохи айфонов делает самые популярные смартфоны. Компании говорит Арманто, что важная часть успеха 6110 – «Змейка», которая считается первой игрой на мобильном устройстве (хотя предшественники были). Арманто получил премию уже после выхода 6110, но Nokia в СМИ сильно не афишировала создателей.
В новых телефонах Nokia стабильно выпускает обновленную «Змейку» (в середине нулевых появляется даже простенький сюжет). Однажды компания посчитала: это самая популярная игра планеты – она установлена на телефонах 250 миллионов людей.