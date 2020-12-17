«Змейка» – сила, которая запустила индустрию мобильных игр. Ее не может пройти даже создатель, а идея подсмотрена

Nokia с трудом ищет игру для нового телефона. Создатели тетриса требует слишком много денег

Танели Арманто – программист из Финляндии с небольшим опытом в игровой индустрии. В 1995-м он приходит работать в Nokia, где получает задание – придумать для Nokia 6110 пару простеньких игр. Но мощности нового телефона многого не позволяют: Арманто предлагает компании сделать всего лишь одну игру.

Договорились. Но какую именно?

Модель 6110 крута для своего времени: удобный интерфейс, больше памяти и заряда. Только возможности все равно ограничены: маленький экран, несколько кнопок и мало программируемого пространства памяти.