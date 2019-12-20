Середина 90-х – это когда чемпионат России брендировала жвачка «Стиморол»
Сейчас чемпионат России спонсируют в основном российские компании. Последние титульные спонсоры РПЛ – «Росгосстрах» и «СОГАЗ», в клубах – «Газпром», «Лукойл», «РЖД» и «Россети».
Намного интереснее был расклад в 90-х. Первым титульным спонсором чемпионата России стала датская жвачка «Стиморол». Сейчас непросто найти свидетельства этого спонсорского контракта, но в интернете продают программки и значки РПЛ с логотипом «Стиморол». А так выглядела трансляция матчей с 1995 по 1997 год: обратите внимание на начальный экран и официальное название.
Точных сумм тех контрактов нет – но «Чемпионат» оценивает размер всех титульных сделок того времени в 1,5-2 миллиона долларов в год. После «Стиморола», кстати, контракт с РПЛ подписала «Пепси» – они продержались до 2000-го.
Откуда появился «Стиморол» и почему так быстро пропал?
«Стиморол» пришел в Россию уже в 1992 году – почти сразу после распада СССР. Он стал первой жвачкой в подушечках в стране и первым же попал в ТВ-рекламу – быстрый рост был обеспечен. Бренд принадлежал датской компании Dandy – она же через год привезла в Россию бренд «Дирол» и забрала рынок.
Дизайн «Стиморола» напоминал американский флаг: хотя сама компания к Америке никакого отношения не имела (и даже там не продавалась), такой вариант выглядел привлекательнее из-за культа американских товаров. Самая знаменитая реклама «Стиморола» – ролик с американскими полицейскими.
Эрик Сандберг, генеральный директор компании Dirol Cadbury, рассказывал, как легко тогда было захватить российский рынок:
Мы пришли в Россию одновременно с другими крупными международными компаниями. Тогда местные предприятия находились в плачевном состоянии, инвестиций не было, модернизация производства не проводилась, шел мучительный процесс приватизации.
По сути, любая зарубежная компания с деньгами и разработанными технологиями могла за несколько дней захватить весь рынок целиком. Главное – успеть быстрее конкурентов, что тогда и получилось у «Стиморола».
К 1995 году конкуренция усилилась: компания Wrigley, производитель жвачки «Орбит», Spearmint, Doublemint и Juicy Fruit, начала строить свой завод в России. Тогда и понадобилась реклама в футболе – Dandy отставала со своим заводом, и его построили лишь к 1999 году.
А в 2000-х Wrigley активно раскручивала на российском рынке марку «Орбит», и компания Cadbury-Schweppes, которая купила активы Dandy, увеличила производство «Дирола», почти отказавшись от «Стиморола». Тройка от Wrigley – Spearmint, Doublemint и Juicy Fruit – тоже практически исчезла с рынка.
Сейчас Stimorol периодически появляется в магазинах с новым дизайном, но поверить в то, что этот бренд когда-то спонсировал чемпионат России, уже очень сложно.