Середина 90-х – это когда чемпионат России брендировала жвачка «Стиморол»

Точных сумм тех контрактов нет – но «Чемпионат» оценивает размер всех титульных сделок того времени в 1,5-2 миллиона долларов в год. После «Стиморола», кстати, контракт с РПЛ подписала «Пепси» – они продержались до 2000-го.

Откуда появился «Стиморол» и почему так быстро пропал?

«Стиморол» пришел в Россию уже в 1992 году – почти сразу после распада СССР. Он стал первой жвачкой в подушечках в стране и первым же попал в ТВ-рекламу – быстрый рост был обеспечен. Бренд принадлежал датской компании Dandy – она же через год привезла в Россию бренд «Дирол» и забрала рынок.

Дизайн «Стиморола» напоминал американский флаг: хотя сама компания к Америке никакого отношения не имела (и даже там не продавалась), такой вариант выглядел привлекательнее из-за культа американских товаров. Самая знаменитая реклама «Стиморола» – ролик с американскими полицейскими.

Эрик Сандберг, генеральный директор компании Dirol Cadbury, рассказывал, как легко тогда было захватить российский рынок:

Мы пришли в Россию одновременно с другими крупными международными компаниями. Тогда местные предприятия находились в плачевном состоянии, инвестиций не было, модернизация производства не проводилась, шел мучительный процесс приватизации.

По сути, любая зарубежная компания с деньгами и разработанными технологиями могла за несколько дней захватить весь рынок целиком. Главное – успеть быстрее конкурентов, что тогда и получилось у «Стиморола».