Однажды звезда «Что? Где? Когда?» готовил змею прямо во время игры. Так он доказывал, что ответил правильно

Крюк и Козлов начали спорить:

– Как вы запихнете в мертвую змею рис? Вы же ее порвете. Она должна его проглотить.

– Ради очка я бы запихнул в змею рис и все что угодно. Она ведь внутри пустая, как чулок.

Михаил Барщевский сказал, что версия Козлова и телезрителя правильные. И не принципиально, была ли змея живой.

Но ведущий не засчитал ответ и на претензии Козлова ответил необычным предложением:

«Если вы проиграете сегодня, то вы на следующую игру приходите со столиком, мертвой змеей и рисом. Если вы ее нашпигуете, то мы засчитаем вам победу».

Команда проиграла 3:6, и на следующей игре Козлов напомнил Крюку про такое условие. Он в ответ смутился: ведь думал, что это просто была шутка. Но Козлов сказал, что каждое слово ведущего нужно воспринимать всерьез. И даже если эта шутка, его команда обязана воспользоваться и такой возможностью попасть в зимнюю серию.

Самая спорная вещь «Что? Где? Когда?» – 13-й сектор. Ведущий придумал его во сне, а вопросы шлют тролли и загадочный историк