Однажды звезда «Что? Где? Когда?» готовил змею прямо во время игры. Так он доказывал, что ответил правильно
Осенняя серия ЧГК 2005 года. Команда Андрея Козлова проигрывает 1:3 и получает такой вопрос от телезрителя:
«Во время поездки по Средней Азии я наблюдал, как кочевники готовили удивительное блюдо – змея, фаршированная рисом. Туловище у змеи оказывалось толще головы. Подробно опишите, что и в какой последовательности делали кочевники, чтобы приготовить это блюдо».
Козлов долго объяснял версию и ответил так:
«В казан нужно налить немного воды. Змею бы я пропустил в отверстие в крышке хвостом вниз, голова бы у нее торчала. Так как голова находится снаружи, то мне становится легко набивать в нее сырой рис. Когда мы ставим казан на огонь, то рис начинает разбухать».
Но правильный ответ такой:
«Кочевники готовят это блюдо так: ставят казан с водой на огонь, кладут туда змею и накрывают крышкой. Когда вода начинает нагреваться, змея, спасаясь от жары, просовывает голову в дырку, находящуюся в крышке казана. При этом она открывает пасть, а повар забрасывает рис. Змея невольно глотает его».
Крюк и Козлов начали спорить:
– Как вы запихнете в мертвую змею рис? Вы же ее порвете. Она должна его проглотить.
– Ради очка я бы запихнул в змею рис и все что угодно. Она ведь внутри пустая, как чулок.
Михаил Барщевский сказал, что версия Козлова и телезрителя правильные. И не принципиально, была ли змея живой.
Но ведущий не засчитал ответ и на претензии Козлова ответил необычным предложением:
«Если вы проиграете сегодня, то вы на следующую игру приходите со столиком, мертвой змеей и рисом. Если вы ее нашпигуете, то мы засчитаем вам победу».
Команда проиграла 3:6, и на следующей игре Козлов напомнил Крюку про такое условие. Он в ответ смутился: ведь думал, что это просто была шутка. Но Козлов сказал, что каждое слово ведущего нужно воспринимать всерьез. И даже если эта шутка, его команда обязана воспользоваться и такой возможностью попасть в зимнюю серию.
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Барщевский пошутил: «Удивлен, что Козлов до сих пор верит всему, что говорят с экрана телевизора». Но дал добро на эксперимент. Как и все знатоки и официальные лица клуба. И по ходу той игры Крюк дал задание прямо в Нескучном саду готовить змею. Получится – попадаете в зимнюю серию.
В конце игры Козлов с Бурдой (они оба известны как фанаты кулинарии) вынесли огромное блюдо – фаршированного питона. Несколько раз операторы по ходу игру показывали, как они его готовят.
Ведущий попросил разрезать змею и убедиться, что змея набита рисом. Условие было выполнено.
Но Крюка все еще смущала ситуация, и он пытался еще свести все к шутке. Козлов ответил:
«Может, и несправедливо, что мы так попадем в зимнюю серию, но это будет правильно. Мы играли плохо то игру, но условие мы выполнили».
Крюк пригласил команду Козлова на следующую игру. Ее она выиграла со счетом 6:5, но этого не хватило для финала года.
Борис Бурда позже рассказал: он не верил, что змея даже под страхом смерти будет глотать рис. Вопрос был похож на непроверенную легенду:
«Я так был расстроен, что полночи не мог уснуть! И тут звонит Андрей Козлов: «Про змею веришь?» Отвечаю, что ни на грош – все змеи плотоядные и не питаются растениями, рис они не будут глотать даже под угрозой для жизни.
Мы купили питона в китайском ресторане, котел, приготовили дрова для костра. Во время следующей игры я без особого труда набил змею рисом, бросил в котел, приправил овощами, травами, пряностями и начал варить. К концу эфира змея была готова».