ЧГК
Борис Крюк
Борис Бурда
Андрей Козлов (ЧГК)
Поделиться:
Комментарии:
0
#ЧГК #Андрей Козлов (ЧГК) #Борис Бурда #Борис Крюк

Однажды звезда «Что? Где? Когда?» готовил змею прямо во время игры. Так он доказывал, что ответил правильно

07 ноября, 11:05
Дмитрий Проскурин

Осенняя серия ЧГК 2005 года. Команда Андрея Козлова проигрывает 1:3 и получает такой вопрос от телезрителя:

«Во время поездки по Средней Азии я наблюдал, как кочевники готовили удивительное блюдо – змея, фаршированная рисом. Туловище у змеи оказывалось толще головы. Подробно опишите, что и в какой последовательности делали кочевники, чтобы приготовить это блюдо».

Козлов долго объяснял версию и ответил так:

«В казан нужно налить немного воды. Змею бы я пропустил в отверстие в крышке хвостом вниз, голова бы у нее торчала. Так как голова находится снаружи, то мне становится легко набивать в нее сырой рис. Когда мы ставим казан на огонь, то рис начинает разбухать».

Но правильный ответ такой:

«Кочевники готовят это блюдо так: ставят казан с водой на огонь, кладут туда змею и накрывают крышкой. Когда вода начинает нагреваться, змея, спасаясь от жары, просовывает голову в дырку, находящуюся в крышке казана. При этом она открывает пасть, а повар забрасывает рис. Змея невольно глотает его».

Крюк и Козлов начали спорить:

– Как вы запихнете в мертвую змею рис? Вы же ее порвете. Она должна его проглотить.

– Ради очка я бы запихнул в змею рис и все что угодно. Она ведь внутри пустая, как чулок. 

Михаил Барщевский сказал, что версия Козлова и телезрителя правильные. И не принципиально, была ли змея живой.

Но ведущий не засчитал ответ и на претензии Козлова ответил необычным предложением:

«Если вы проиграете сегодня, то вы на следующую игру приходите со столиком, мертвой змеей и рисом. Если вы ее нашпигуете, то мы засчитаем вам победу».

Команда проиграла 3:6, и на следующей игре Козлов напомнил Крюку про такое условие. Он в ответ смутился: ведь думал, что это просто была шутка. Но Козлов сказал, что каждое слово ведущего нужно воспринимать всерьез. И даже если эта шутка, его команда обязана воспользоваться и такой возможностью попасть в зимнюю серию.

Самая спорная вещь «Что? Где? Когда?» – 13-й сектор. Ведущий придумал его во сне, а вопросы шлют тролли и загадочный историк

Барщевский пошутил: «Удивлен, что Козлов до сих пор верит всему, что говорят с экрана телевизора». Но дал добро на эксперимент. Как и все знатоки и официальные лица клуба. И по ходу той игры Крюк дал задание прямо в Нескучном саду готовить змею. Получится – попадаете в зимнюю серию.

В конце игры Козлов с Бурдой (они оба известны как фанаты кулинарии) вынесли огромное блюдо – фаршированного питона. Несколько раз операторы по ходу игру показывали, как они его готовят.

Ведущий попросил разрезать змею и убедиться, что змея набита рисом. Условие было выполнено.

Но Крюка все еще смущала ситуация, и он пытался еще свести все к шутке. Козлов ответил:

«Может, и несправедливо, что мы так попадем в зимнюю серию, но это будет правильно. Мы играли плохо то игру, но условие мы выполнили».

Крюк пригласил команду Козлова на следующую игру. Ее она выиграла со счетом 6:5, но этого не хватило для финала года.

Борис Бурда позже рассказал: он не верил, что змея даже под страхом смерти будет глотать рис. Вопрос был похож на непроверенную легенду:

«Я так был расстроен, что полночи не мог уснуть! И тут звонит Андрей Козлов: «Про змею веришь?» Отвечаю, что ни на грош – все змеи плотоядные и не питаются растениями, рис они не будут глотать даже под угрозой для жизни. 

Мы купили питона в китайском ресторане, котел, приготовили дрова для костра. Во время следующей игры я без особого труда набил змею рисом, бросил в котел, приправил овощами, травами, пряностями и начал варить. К концу эфира змея была готова».

Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#ЧГК
#Андрей Козлов (ЧГК)
#Борис Бурда
#Борис Крюк