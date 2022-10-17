В «Что? Где? Когда?» опять появился новый капитан (уже четвертый за год) – теперь им стал магистр с провальной статистикой
В «Что? Где? Когда?» прошла четвертая игра осенней серии, в которой сыграла команда магистра Максима Поташева. В ее состав попали знатоки из разных составов (например, Сергей Николенко, Анастасия Шутова и Юрий Филиппов) и два новичка, а Поташев стал капитаном.
Поташев уже капитанил в собственной команде с 2003 по 2007 год, но ни разу с ней не побеждал. Возвращение в кресло случилось в 2019 году, когда Поташев стал капитаном команды обладателей «Хрустального атома» (победа 6:4). Он объяснил, почему снова занял это место: «Хочу попробовать совместить удовольствие и ответственность».
Теперь в состав его команды попал Михаил Савченков, который дебютировал в телеклубе. Вне телевизионного ЧГК Поташев играет в команде Савченкова. Другая особенность состава – четыре последних игры Шутова провела с разными капитанами.
В 2022 году уход знатоков спровоцировал массовую ротацию и появление новых молодых команд. Это повлияло на выбор капитанов в каждой серии – ими стали те, кто обычно не сидит в капитанском кресле:
• Весна. Команда Александра Друзя выиграла две игры из двух, включая финал. Это вывело ее в зимнюю серию. Первая игра стала для Друзя 100-й в телеклубе ЧГК – на данный момент единственный знаток, который преодолел эту отметку. В команде Друзя играет Виктор Сиднев – раньше они играли вместе, но занимали противоположные позиции за столом.
• Лето. В ЧГК дебютировала команда Дениса Элькиса. В ее составе было пять дебютантов, а Элькис до этого играл в команде Елизаветы Овдеенко и впервые стал капитаном. Летом команда Элькиса проиграла со счетом 0:6 после решающего раунда, а потом играла вприсядку с командой Константина Рудера – еще одно поражение 5:6.
• Осень. В команде Андрея Козлова не сыграл сам Козлов, хотя он находился в зале. Вместо него в капитанском кресле был Михаил Мун, который в третий раз стал капитаном. Это эксперимент. Козлов объяснил решение тем, что без него самого команда выглядела сильнее.
• Осень. Команда Максима Поташева – еще одна комбинация состава из новичков и оставшихся в телеклубе знатоков. Обычно Поташев не играет в капитанском кресле. Его команда претендует на выход в финал осени и попала в зимнюю серию.