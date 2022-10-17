В «Что? Где? Когда?» опять появился новый капитан (уже четвертый за год) – теперь им стал магистр с провальной статистикой

Поташев уже капитанил в собственной команде с 2003 по 2007 год, но ни разу с ней не побеждал. Возвращение в кресло случилось в 2019 году, когда Поташев стал капитаном команды обладателей «Хрустального атома» (победа 6:4). Он объяснил, почему снова занял это место: «Хочу попробовать совместить удовольствие и ответственность».

Теперь в состав его команды попал Михаил Савченков, который дебютировал в телеклубе. Вне телевизионного ЧГК Поташев играет в команде Савченкова. Другая особенность состава – четыре последних игры Шутова провела с разными капитанами.

В 2022 году уход знатоков спровоцировал массовую ротацию и появление новых молодых команд. Это повлияло на выбор капитанов в каждой серии – ими стали те, кто обычно не сидит в капитанском кресле:

• Весна. Команда Александра Друзя выиграла две игры из двух, включая финал. Это вывело ее в зимнюю серию. Первая игра стала для Друзя 100-й в телеклубе ЧГК – на данный момент единственный знаток, который преодолел эту отметку. В команде Друзя играет Виктор Сиднев – раньше они играли вместе, но занимали противоположные позиции за столом.