Друзь сыграл 100 игр «Что? Где? Когда?» – впервые в истории: не ответил на вопрос о себе, сел за стол как капитан

Александр Друзь попал в экспериментальный состав на вторую игру весенней серии «Что? Где? Когда?». В его команду вошли Дмитрий Авдеенко, Виктор Сиднев, Оксана Петрунько, Борис Левин и Михаил Дюба.

Друзь играет в команде Сиднева, но на 100-й игре Друзь сам стал капитаном. На 99-й игре он тоже был капитаном, хотя последний раз такое происходило 21 год назад в экспериментальной серии.

Ведущий Борис Крюк сразу поздравил Друзя и спросил про опасения: «Боялись, что как охотник из «Обыкновенного чуда» останетесь с 99 медведями?» – «Мы в основном не про медведей, а про игры. Я ждал. Если долго сидишь на берегу, то все проплывает мимо».