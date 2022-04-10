Александр Друзь
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#Александр Друзь

Друзь сыграл 100 игр «Что? Где? Когда?» – впервые в истории: не ответил на вопрос о себе, сел за стол как капитан

Александр Друзь попал в экспериментальный состав на вторую игру весенней серии «Что? Где? Когда?». В его команду вошли Дмитрий Авдеенко, Виктор Сиднев, Оксана Петрунько, Борис Левин и Михаил Дюба. 

Друзь играет в команде Сиднева, но на 100-й игре Друзь сам стал капитаном. На 99-й игре он тоже был капитаном, хотя последний раз такое происходило 21 год назад в экспериментальной серии.

Ведущий Борис Крюк сразу поздравил Друзя и спросил про опасения: «Боялись, что как охотник из «Обыкновенного чуда» останетесь с 99 медведями?» – «Мы в основном не про медведей, а про игры. Я ждал. Если долго сидишь на берегу, то все проплывает мимо».

Как прошла игра:

  • Команда начала со счета 0:3. Друзь отдавал отвечать другим знатокам – версии оказались неправильными.
  • Команда не ответила на первый вопрос, в котором фигурировал сам Друзь. В нем спрашивалось о скамейке штрафников: в 1984 году Друзь стал первым игроком, который оказался на ней, когда знатоки не дали ответ на вопрос.
  • При счете 1:3 в пользу телезрителей впервые ответил сам – неправильно.
  • При счете 1:4 Друзь дал досрочный ответ на вопрос из 13-го сектора и принес команде дополнительную минуту.
  • За игру команда заработала две дополнительные минуты.

Важные цифры:

  • Друзь играет в телеклубе «Что? Где? Когда?» с 1981 года. Между первой и сотой игрой прошло 14 900 дней = почти 41 год. Тогда была победа со счетом 5:4;
  • Из 99 игр у Друзя 58 побед и 41 поражение. За 41 год он выиграл шесть «Хрустальных сов» (рекорд) и одну «Бриллиантовую сову»;
  • За это время с Друзем за одним столом сыграли 105 знатоков. Чаще всех – Виктор Сиднев.

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Все фото: Скриншоты из трансляции Первого канала
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