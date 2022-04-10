Александр Друзь
Друзь сыграл 100 игр «Что? Где? Когда?» – впервые в истории: не ответил на вопрос о себе, сел за стол как капитан
Александр Друзь попал в экспериментальный состав на вторую игру весенней серии «Что? Где? Когда?». В его команду вошли Дмитрий Авдеенко, Виктор Сиднев, Оксана Петрунько, Борис Левин и Михаил Дюба.
Друзь играет в команде Сиднева, но на 100-й игре Друзь сам стал капитаном. На 99-й игре он тоже был капитаном, хотя последний раз такое происходило 21 год назад в экспериментальной серии.
Ведущий Борис Крюк сразу поздравил Друзя и спросил про опасения: «Боялись, что как охотник из «Обыкновенного чуда» останетесь с 99 медведями?» – «Мы в основном не про медведей, а про игры. Я ждал. Если долго сидишь на берегу, то все проплывает мимо».
Как прошла игра:
- Команда начала со счета 0:3. Друзь отдавал отвечать другим знатокам – версии оказались неправильными.
- Команда не ответила на первый вопрос, в котором фигурировал сам Друзь. В нем спрашивалось о скамейке штрафников: в 1984 году Друзь стал первым игроком, который оказался на ней, когда знатоки не дали ответ на вопрос.
- При счете 1:3 в пользу телезрителей впервые ответил сам – неправильно.
- При счете 1:4 Друзь дал досрочный ответ на вопрос из 13-го сектора и принес команде дополнительную минуту.
- За игру команда заработала две дополнительные минуты.
Важные цифры:
- Друзь играет в телеклубе «Что? Где? Когда?» с 1981 года. Между первой и сотой игрой прошло 14 900 дней = почти 41 год. Тогда была победа со счетом 5:4;
- Из 99 игр у Друзя 58 побед и 41 поражение. За 41 год он выиграл шесть «Хрустальных сов» (рекорд) и одну «Бриллиантовую сову»;
- За это время с Друзем за одним столом сыграли 105 знатоков. Чаще всех – Виктор Сиднев.
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