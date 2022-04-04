Друзь в 15 историях: три месяца ездил по чужим правам, сбривал усы из-за спора, заряжает мозг финской баней и какао

4. Друзь получил водительские права во время учебы в индустриально-педагогическом техникуме, где была военная кафедра. Он сдавал вождение на ГАЗ-69, а потом управлял ГТ-Т [гусеничный транспортер-тягач]: «Ощущения, как от вождения танка. Серьезная военная техника».

До распада СССР Друзь за три нарушения ПДД на три месяца лишился прав. В тот период он оформлял документы для поездки в Болгарию на международные игры «Что? Где? Когда?». Для постоянных перемещений требовалась машина, поэтому Друзь ездил по водительским правам похожего на него коллеги:

«У Алексея были водительские права, но не было машины. Усы, очки, если не приглядываться, то… В общем, я оформил на него доверенность на свой автомобиль и стал ездить по чужим правам.

Без приключений я проездил почти все три месяца, как вдруг, уже под занавес, меня остановил инспектор – внимательный телезритель и поклонник нашей программы. «А это же не вы! Вы же Друзь, я вас хорошо знаю!»

За езду без прав полагался штраф от 10 до 30 рублей. Мне попался добрый человек, который назначил 15 и отпустил. Но мне было очень неловко перед коллегой, которому пришлось вызволять права и объяснять, как так все получилось».

5. В домашней библиотеке Друзя есть отдельная полка с книгами о Санкт-Петербурге – он родился там и выпустил путеводитель «Петербург. Пешком по городу». Остальное пространство заставлено русской классикой и исторической литературой, среди любимых авторов – Марк Твен. В детстве одной из запретных книг был «Судебный отчет 1938 года по делу антисоветского «право-троцкистского блока»:

«Именно на этом процессе судили Бухарина, Рыкова, Ягоду. В детстве я на нее не посягал, взял в руки, когда уже подрос. И тем не менее из-за нее у меня были неприятности. Один из друзей стукнул куда следует. Слава богу, уже наступили времена перестройки».

Книжная направленность сформировалась из-за отца: «У нас в семье есть традиция. Папа начал мне читать, как только меня привезли из роддома. Мама кричала: «Да что ты делаешь, он ничего не понимает». Он отвечал: «Не беспокойся – понимает». Так же я начал читать своим девчонкам. Старшая долго не говорила, а первое слово сказала, когда я ей декламировал: «У меня зазвонил телефон: «Кто говорит?» Я задержался, она ответила: «Слон».