Друзь в 15 историях: три месяца ездил по чужим правам, сбривал усы из-за спора, заряжает мозг финской баней и какао
Александр Друзь – главный знаток в истории «Что? Где? Когда?». Он участвует в ЧГК больше 40 лет, застал несколько поколений и скоро первым в клубе проведет 100 игр.
В этом тексте мы рассказываем, как устроен мир Друзя и что его сформировало.
1. Еврейское происхождение Друзя повлияло на учебу – он не поступил в один из вузов: «Сдуру пошел в такой, куда уже лет пятнадцать, наверное, не принимали евреев. Но я был молодой, самонадеянный, у меня была в этот вуз рекомендация от райкома комсомола, поэтому я туда поперся. Меня спокойно срезали на последнем экзамене – по физике, поставили двойку».
2. Друзь женился, когда был студентом. Тогда он писал диплом, получал повышенную стипендию в 60 рублей и параллельно совмещал несколько работ. До обеда четыре часа тратились, чтобы посчитать вечернюю выручку в трамвайном парке, после – работа на одной из двух кафедр в институте.
Потом из-за недостатка денег Друзь подрабатывал таксистом: «На рубеже 90-х я бомбил, когда надо было кормить семью, а денег не хватало. Я работал программистом, но хорошие зарплаты у них появились значительно позже.
Особых историй не было, только стандартные – бывало, что не платили, но я ни за кем с монтировкой не гонялся. Сам тоже, к счастью, избежал нападений, поскольку ездил на Москвиче-407 и вряд ли кому-то была интересна эта машина».
3. Друзь любит анекдоты. Один из выделяющихся – как жена подарила ему на день рождения дополнительную минуту. Сама жена назвала их первую встречу ужасной: «Мы часа три гуляли от Невского проспекта до Петроградской, и все это время он без остановки травил анекдоты! Наверное, по неопытности думал, что именно так выглядит непринужденное общение с девушкой. У меня даже голова заболела».
4. Друзь получил водительские права во время учебы в индустриально-педагогическом техникуме, где была военная кафедра. Он сдавал вождение на ГАЗ-69, а потом управлял ГТ-Т [гусеничный транспортер-тягач]: «Ощущения, как от вождения танка. Серьезная военная техника».
До распада СССР Друзь за три нарушения ПДД на три месяца лишился прав. В тот период он оформлял документы для поездки в Болгарию на международные игры «Что? Где? Когда?». Для постоянных перемещений требовалась машина, поэтому Друзь ездил по водительским правам похожего на него коллеги:
«У Алексея были водительские права, но не было машины. Усы, очки, если не приглядываться, то… В общем, я оформил на него доверенность на свой автомобиль и стал ездить по чужим правам.
Без приключений я проездил почти все три месяца, как вдруг, уже под занавес, меня остановил инспектор – внимательный телезритель и поклонник нашей программы. «А это же не вы! Вы же Друзь, я вас хорошо знаю!»
За езду без прав полагался штраф от 10 до 30 рублей. Мне попался добрый человек, который назначил 15 и отпустил. Но мне было очень неловко перед коллегой, которому пришлось вызволять права и объяснять, как так все получилось».
5. В домашней библиотеке Друзя есть отдельная полка с книгами о Санкт-Петербурге – он родился там и выпустил путеводитель «Петербург. Пешком по городу». Остальное пространство заставлено русской классикой и исторической литературой, среди любимых авторов – Марк Твен. В детстве одной из запретных книг был «Судебный отчет 1938 года по делу антисоветского «право-троцкистского блока»:
«Именно на этом процессе судили Бухарина, Рыкова, Ягоду. В детстве я на нее не посягал, взял в руки, когда уже подрос. И тем не менее из-за нее у меня были неприятности. Один из друзей стукнул куда следует. Слава богу, уже наступили времена перестройки».
Книжная направленность сформировалась из-за отца: «У нас в семье есть традиция. Папа начал мне читать, как только меня привезли из роддома. Мама кричала: «Да что ты делаешь, он ничего не понимает». Он отвечал: «Не беспокойся – понимает». Так же я начал читать своим девчонкам. Старшая долго не говорила, а первое слово сказала, когда я ей декламировал: «У меня зазвонил телефон: «Кто говорит?» Я задержался, она ответила: «Слон».
6. Принцип семьи Друзя – не оставлять вопросы детей без ответов. Так появлялись домашние мемы: «Когда дочки росли, еще не было интернета, и, если я чего-то не знал, мы искали ответ вместе в энциклопедиях. Был забавный случай, когда старшей Инне было девять лет, она нашла у нас противозачаточные средства.
Подошла вместе с младшей и спросила у нас, что это такое. Мы сказали ей, что это для того, чтобы не было детей. В этот момент наша младшая дочка заплакала. Мы стали спрашивать, что случилось, а она в ответ: «Вы же не будете делать так, чтобы нас у вас не было?» На что старшая с высоты бросила: «Пошли, я тебе все объясню».
7. В 1995 году Друзь стал магистром «Что? Где? Когда?». Орден хранится в банке: «Потому что он представляет собой изделие из 120 граммов золота и украшен бриллиантами весом в четыре с небольшим карата». Шесть «Хрустальных сов» и одна «Бриллиантовая сова» находятся дома.
8. Из-за нестандартной фигуры Друзь первым среди знатоков «Что? Где? Когда?» начал приходить на эфиры в своем смокинге (в 2020 году он сказал, что один смокинг находится в Москве, два – в Санкт-Петербурге):
«Верх одного размера, а низ другого. И если я надеваю пиджак и брюки одного размера, то получается, что пиджак сидит хорошо, а брюки спадают. Поэтому мне еще в середине 1990-х пришлось разориться на персональный смокинг.
До этого получалось, что ты идешь на игру, а на тебе брюки заколоты английскими булавками, и ты плюс ко всем своим эмоциям еще думаешь, что будет, если эта булавка расстегнется в неподходящий момент и брюки с тебя свалятся. Это игре не помогает».
9. Как Друзь мобилизует мозг и организм:
• Баня. Не русская, которая расслабляет, а финская, где сухой пар вместо влажного. «Еще в начале 80-х мы ходили в русскую баню, чтобы расслабиться – перед игрой это важно. А один раз вместо русской бани пошли в финскую, и выяснилось, что финская дает лучший результат. Появляются задор и бодрость»;
• Какао. «Чашка хорошего какао [как и шоколад] тоже приводит мозг в работоспособное состояние. Мой, в частности»;
• Минимизация негативного фона и качественный сон: «Причем не так, чтобы один раз проспать 10-12 часов, а регулярно. Надо приучить мозг, что у него есть восемь часов (хотя кому-то достаточно и шести) для восстановления».
10. Главный атрибут Друзя – усы. Последний раз он сбривал их в середине 80-х после проигранного спора: «С тех пор на них не спорю. И с усами не расстаюсь».
11. Друзь много курит. Например, во время интервью «Собеседнику» он выкурил одну трубку и четыре сигареты, а в 2013 году вышел в центр Санкт-Петербурга на акцию против антитабачного закона и закурил сигару. Так Друзь говорил о курении в общественных местах:
«Курильщик имеет право делать со своим здоровьем все, что он хочет. Вместе с тем он не должен вредить другим. Воспитанный человек курит у себя дома, в комнате, уважает права других. Где еще нужно запретить курить? Есть куча мест в Санкт-Петербурге, где надо создать места для курения: в кинотеатрах, на вокзалах и аэропортах, в офисах…»
12. IQ Друзя – 170 (хотя в интервью «Собеседнику» говорилось о результате в 130). Такие цифры он получил, когда проходил тест во время учебы в институте: «А вообще, давно уже не мерил. Вдруг окажется меньше? Будешь расстраиваться. Зачем? Но наверняка с возрастом IQ стал уменьшаться. И это закономерно, так природа захотела. Если было 170, а лет через тридцать стало 160, то это в пределах нормы. Пока, тьфу-тьфу-тьфу, мой интеллект меня не подводит».
13. В 2005 году ведущий «Что? Где? Когда?» Борис Крюк во время эфира на день рождения подарил Друзю шотландского кота, чье полное имя – Z Магистр Скимблшанкс Мон Ами. В семье его упрощенно назвали Шоном в честь актера Шона Коннери:
«У него была медаль, как у всех магистров, и голос на равных учитывался на заседаниях клуба. Правда, чтобы не мучить животное переездами между Питером и Москвой, я его на передачу не возил. Однако, когда мы тренировались, он регулярно приходил в комнату и все внимательно слушал».
14. Друзь увлекается бонистикой – коллекционированием бумажных денег. Это хобби от отца: «Папа начал собирать еще мальчишкой, и после него осталась большая коллекция, в которой есть любопытные раритеты. Я, если вдруг подворачивается случай, пополняю ее.
Например, в антикварных магазинах достаточно дешево можно купить деньги Российской империи или на блошиных рынках можно найти купюры Занзибара. Все удивляются: он собирает деньги. Есть у меня купюры 1898 года, на 100-рублевке изображена Екатерина II, а на 500-рублевке – Петр I».
15. В Сицилии Друзь потерял зуб, когда спускался по горной реке не на плоту, а в гидрокостюме: «Есть там такой аттракцион. Приключение закончилось тем, что я выбил себе зуб».