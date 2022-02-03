Где проходят съемки игр «Что? Где? Когда?»: там гулял Пушкин с женой, пили чай моржи и проходила панихида по создателю клуба
Выпуски «Что? Где? Когда?» снимаются в Охотничьем домике, который находится в Нескучном саду в Москве. Знатоки играют там с 1990 года, когда программу вел ее создатель Владимир Ворошилов. Больше 30 лет «Что? Где? Когда?» не менял локацию для съемок.
Адрес клуба «Что? Где? Когда?» на карте – заброшенное место, которое Ворошилов нашел на прогулке
Адрес: г. Москва, ул. Крымский Вал, 9с29.
Охотничий домик построен в XVIII веке и был частью усадьбы князя Трубецкого. В XIX веке у здания появилась пристройка из нескольких комнат: сейчас одна из них используется как дикторская, где сидит ведущий Борис Крюк, вторая – техническая зона и место для хранения вещей из черного ящика.
Площадь съемочного зала – около 30 квадратных метров. Большую часть занимает игровой стол и кресла знатоков, поэтому для визуального расширения пространства на потолке установлены зеркала. Зал вмещает около 85 человек, перед эфиром редакторы расставляют знатоков и гостей по местам для нужной картинки. Соавтор «Что? Где? Когда?» Наталия Стеценко дополняла:
«Из-за особенностей зала действует и очень жесткий дресс-код – все черное. Это вынужденная мера, которая объясняется тем, что у нас очень маленькое пространство, а стены затянуты черным бархатом, и нам важно, чтобы свет концентрировался на людях, сидящих за столом, чтобы были только направленные световые приборы и отражения от зеркала.
Именно поэтому люди – и за столом, и вокруг стола – не должны пестрить, они должны почти сливаться с бархатным фоном стен. Поэтому мы и требуем черный цвет. В советское время, когда сложно было с одеждой, из-за этого постоянно возникали проблемы: например, мы постоянно спорили со знатоками из-за цвета брюк – они нам доказывали, что это черный, а мы им – что темно-синий. Это уже стало притчей во языцех».
Владимир Ворошилов нашел Охотничий домик во время прогулки с Наталией Стеценко. Стеценко говорила, что в этом месте пили чай и отогревались моржи, которые плавали в находящемся рядом пруду. Само здание находилось в разваленном состоянии, поэтому его отремонтировали. Воспоминания Стеценко:
«Мы отремонтировали домик, мы за ним следим, мы его охраняем. Это тоже одна из причин, по которой мы тут остаемся. Кому он нужен, кроме нас?.. Жаль только, что нет никакой таблички, посвященной Ворошилову. Считаю, что на Охотничьем домике должен быть такой памятный знак, но пробивать эту идею не буду. Если кому-то нужно, тот сам поймет, каков вклад Владимира Яковлевича, и оценит его».
Охотничий домик, где проходят игры «Что? Где? Когда?» – переход от парковой точки до уличного туалета и вдохновение для Пушкина и Тургенева
В XIX веке Охотничий домик был парковым павильоном, в период СССР – чайной. В 2013 году он на несколько месяцев закрылся на реконструкцию. Ему вернули исторический фасад и изначальную планировку, отреставрировали стены и отремонтировали кровлю.
Владимир Ворошилов рассказывал о главных трансформациях съемочной площадки: «В павильоне, где снимается наша передача, когда-то был охотничий домик. Там пили коньячок, чаек, поигрывали в карты. Сама Пиковая дама, прообраз пушкинской графини, туда захаживала. Рядом был висячий мостик, где Тургенев сочинил свою «Первую любовь». Пушкин с Натали здесь часто бывали.
Обо всем этом мы узнали много позже. А в тот зимний вечер, когда, прогуливаясь по Нескучному саду, я наткнулся на обветшалый заколоченный домик, там был... негласный туалет. Но дом так торжественно стоял на мысу. Не знаю, что вдруг стукнуло, но я влюбился в это место. Видимо, почувствовал: оно святое».
В Охотничьем домике проходило прощание с Владимиром Ворошиловым, который умер в 2001 году. Идею предложила Наталия Стеценко: «Я поначалу не знала, где устроить панихиду. И в какой-то момент вспомнила книгу Эла Моргана «Великий человек». Там с популярным телеведущим прощаются прямо в студии, откуда он вел свою программу. Так и пришла идея устроить панихиду в Нескучном саду.
Когда с утра готовили это место к прощанию, вдруг услышали откуда-то сверху громкое уханье. Поднимаем голову: на ветке сидит сова – моргает огромными глазищами. Вообще-то в Нескучном саду совы никогда не водились. Как эту сюда занесло?! Всем стало немного не по себе, на миг показалось, что сам Ворошилов смотрит на нас сверху».
Как проходят съемки «Что? Где? Когда?»: знатоки делают маникюр (даже мужчины) и делят один смокинг на двоих, перед прямым эфиром проходит тестовый прогон
Сейчас «Что? Где? Когда?» выходит в прямом эфире Первого канала по воскресеньям после 22:00 по московскому времени. День игры разогревает тестовый прогон, когда вместо знатоков играют сотрудники программы и стажеры. Они прикрепляют бумажки с именами знатоков, которые попадут за стол – так операторы лучше запоминают их расположение и проще ориентируются. Импровизационная команда отвечает на вопросы прошлых выпусков, на обсуждение дается по 20 секунд на каждый.
«Прогон нужен для того, чтобы точнее настроить световые приборы и проверить работу всего оборудования: восьми телекамер, звука (в эфире используются десятки микрофонов!), компьютеров, – объясняла пресс-служба «Что? Где? Когда?». – Кроме того, во время прогона режиссер-постановщик программы Борис Крюк обозначает телевизионному режиссеру и операторам важные эпизоды программы, которые запланированы заранее – например, разговор со спонсором».
Наталия Стеценко разбирала устройство рабочего дня: «Расписание? Конечно, и очень жесткое. Сначала подготовка к музыкальным паузам – саундчек, когда репетируется музыкальная пауза на улице. Потом репетиция для бригады и команды, которые будут работать на эфире. На такой репетиции видишь, кто сегодня более активен, кто менее, а если это новая команда – составляешь представление обо всех игроках.
Плюс технические моменты: раскладка по гостям, по микрофонам – мы снимаем все-таки в особой зоне, у которой есть своя специфика: например, у нас нет возможности расставить перед всеми микрофоны – наоборот, мы людей ставим под технику. После прогона – ужин, доводка света и звука, всяких технических мелочей».
Знаток «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский в 2020 году рассказывал, как проходят съемки: «С недавних пор всех игроков обязали перед каждой игрой делать маникюр, чтобы ногти эстетично смотрелись в кадре. Теперь мы приходим на съемки и сравниваем ногти, у кого маникюр лучше. Некоторые игроки – мужчины очень стесняются, что их знакомые или поклонники застанут их в маникюрных салонах. Поэтому надевают на голову капюшон, чтобы не спалиться.
Каждый игрок клуба для съемок должен облачиться в смокинг. А смокинги есть не у каждого игрока. Например, мы с Мишей Муном долгое время делили один смокинг на двоих, носили его по очереди. Большинство игроков приезжают на съемки программы в футболках и шортах и уже там переодеваются в парадную одежду.
Для меня игра на ТВ это – всегда праздник. Ты надеваешь смокинг. Девочки (а их в команде двое) договариваются, кто из них какое платье наденет на игру. Маленькая деталь: один игрок может привести на игру одного знакомого. Поэтому задолго до съемок мне начинают названивать разные знакомые и говорить: «Возьми меня с собой на игру!»
В телестудии во время съемок с потолка свисают микрофоны. Возле них обычно ставят того человека, который обязательно должен что-то сказать, например, важного спонсора. Во время съемок в студии стоят люди, всего их – 45 человек. Они стоят плечом к плечу полтора часа, прижавшись друг к другу, как сельди в бочке. Когда знатоки разговаривают с ведущим, то всегда смотрят вверх: «Да, господин ведущий…» Потому что звук его голоса звучит сверху. Хотя все прекрасно знают, что ведущий сидит в комнате рядом с ними».