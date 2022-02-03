Где проходят съемки игр «Что? Где? Когда?»: там гулял Пушкин с женой, пили чай моржи и проходила панихида по создателю клуба

Охотничий домик построен в XVIII веке и был частью усадьбы князя Трубецкого. В XIX веке у здания появилась пристройка из нескольких комнат: сейчас одна из них используется как дикторская, где сидит ведущий Борис Крюк, вторая – техническая зона и место для хранения вещей из черного ящика.

Площадь съемочного зала – около 30 квадратных метров. Большую часть занимает игровой стол и кресла знатоков, поэтому для визуального расширения пространства на потолке установлены зеркала. Зал вмещает около 85 человек, перед эфиром редакторы расставляют знатоков и гостей по местам для нужной картинки. Соавтор «Что? Где? Когда?» Наталия Стеценко дополняла:

«Из-за особенностей зала действует и очень жесткий дресс-код – все черное. Это вынужденная мера, которая объясняется тем, что у нас очень маленькое пространство, а стены затянуты черным бархатом, и нам важно, чтобы свет концентрировался на людях, сидящих за столом, чтобы были только направленные световые приборы и отражения от зеркала.

Именно поэтому люди – и за столом, и вокруг стола – не должны пестрить, они должны почти сливаться с бархатным фоном стен. Поэтому мы и требуем черный цвет. В советское время, когда сложно было с одеждой, из-за этого постоянно возникали проблемы: например, мы постоянно спорили со знатоками из-за цвета брюк – они нам доказывали, что это черный, а мы им – что темно-синий. Это уже стало притчей во языцех».