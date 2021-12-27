Все про «Бриллиантовую сову» – главный приз «Что? Где? Когда?». Она весит 8 кг, но знатоки получают только ее копию
Команда Андрея Козлова проиграла в финале «Что? Где? Когда?» 2021 года. «Бриллиантовую сову» получил телезритель Антон Чигинев из венгерского города Мишкольц за вопрос о чугунке картошки, с помощью которого во время ВОВ иногда вычисляли немецких шпионов. Команда ответила на него только с помощью клуба. Финальный выбор в пользу вопроса Чигинева сделал ведущий Борис Крюк.
На финале «Что? Где? Когда?» стало плохо знатоку, который дал лучший ответ 2021 года. Он ушел из домика во время эфира
«Бриллиантовая сова» украшена рубинами, но знатоки получают уменьшенную копию. У них меньше побед, чем у телезрителей
«Бриллиантовая сова» – главный приз «Что? Где? Когда?», который получает лучший знаток или автор лучшего вопроса на финале года. Ее вручили 20-й раз в истории. Этот приз ввел Борис Крюк в 2002 году, когда в ЧГК появились весенняя, летняя, осенняя и зимняя серии. После этого в финалах первых трех серий вручается «Хрустальная сова», в последней – «Бриллиантовая сова».
При создателе игры Владимире Ворошилове «Бриллиантовой совы» не было. Тогда все ограничивалось «Хрустальными совами»: с 1984 по 1990 год она вручалась раз в год лучшему знатоку и телезрителю, с 1990-го по 2000-й – дважды (в финале летней и зимней серий). Последнее награждение при Ворошилове, когда на 25-летии «Что? Где? Когда?» Максим Поташев получил сразу две «Хрустальных совы»:
Так «Хрустальная сова» выглядит сейчас:
Такую «Хрустальную сову» выиграл Борис Белозеров в финале осенней серии 2017 года:
Андрей Козлов получал «Бриллиантовую сову» в 2008 году. Козлов и Александр Друзь – единственные магистры, кто ее выигрывал. В 2007-м «Бриллиантовую сову» получил Борис Бурда, который тогда играл в команде Козлова. За 20 лет ни один игрок не побеждал дважды. Сейчас у телезрителей 11 «Бриллиантовых сов», у знатоков – девять.
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Визуально «Хрустальная сова» отличается от «Бриллиантовой совы» раскрытыми крыльями и отсутствием короны, которую украшают рубины. Знатоки не получают ту же «Бриллиантовую сову», которую держат в руках во время прямого эфира. Для них делается уменьшенная копия без короны с рубинами, а вариант из финала года остается в музее телеклуба. Об этом «Голу» сказал источник в клубе.
У нее хрустальное основание, а тело оформлено через рисунок алмазной грани. Голова, лапы и корона выполнены из бронзы, глаза – из гематита. Компания «Русский хрусталь», которая занимается изготовлением, указывает: «Дополнительную техническую трудность при изготовлении данного изделия составляли подгонки металлического декора (голова и лапы) на хрустальное основание по траектории переменных сечений».
Жена Бориса Бурды – Ирина Бурда – сказала «Голу», что в их доме хранится символ «Бриллиантовой совы», но не тот, который вручается знатокам сейчас. Это небольшая статуэтка совы с подписью «Лучшему игроку «Что? Где? Когда?» 2007 года». Вариант, который видят телезрители во время эфиров, весит восемь килограммов, украшен 70 рубинами и изготавливается вручную из серебра и хрусталя.
Первую «Бриллиантовую сову» среди знатоков выиграла женщина с пятью играми, а специальный приз есть у Киркорова
• Прошлый телезритель-победитель – Константин Богатски, который выиграл «Бриллиантовую сову» в 2018 году. Дополнительно он получил карту на один миллион рублей. Первая «Бриллиантовая сова» в истории досталась телезрителю Владимиру Лебедеву из Беларуси. Тогда не было денежных бонусов. Лебедев рассказывал:
«Это мой Кубок Стэнли. Думаю, на интеллектуальных играх можно было бы больше зарабатывать, проявляй я какую-то инициативу. Например, пакет вопросов на различных фестивалях ЧГК, коих проводится превеликое множество, оценивается в 3-5 долларов. С моей базой без особых усилий можно было бы иметь дополнительный доход, но я безнадежно ленив...»
• В 2003 году телезритель Мария Мельникова получила «Бриллиантовую сову», хотя финал года выиграли знатоки. Она отдала очко команде Алеся Мухина, хотя ответ был спорным. Если бы Мельникова не засчитала ответ знатоков, то телезрители выиграли бы 6:4.
• Две прошлых «Бриллиантовых совы» выиграли знатоки – Кирилл Чернышев и Денис Лагутин. Среди знатоков первой ее получила Ася Шавинская. Она дебютировала в «Что? Где? Когда?» в декабре-2003, но уже летом (в своей третьей игре) выиграла «Хрустальную сову», а зимой – «Бриллиантовую сову». Чтобы забрать два главных приза, она потратила год или пять игр.
Шавинская остается единственной женщиной среди знатоков, кто получал «Бриллиантовую сову». На награждении Борис Крюк сказал, что она выиграла приз от ювелирного дома «Петр Привалов».
• Александр Друзь выиграл «Бриллиантовую сову» в 2011 году, когда уже был магистром, взял пять «Хрустальных сов» и четыре раза сыграл в финалах года (но три, когда «Бриллиантовой совы» еще не было). После появления «Бриллиантовой совы» у него было четыре финала года, но он становился в них лучшим только раз.
Телезрители и магистры предложили кандидатуру Друзя, но он отказался от «Бриллиантовой совы» в пользу Бориса Левина. Крюк не принял решение: «Игра не любит, когда призами распоряжаются игроки. Господин Друзь, хочу, чтобы вы поняли: сова ваша, не надо заниматься «Я у Васи занимал и передал Пете».
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• В 2017 году специальную «Бриллиантовую сову» на 50-летний юбилей получил Филипп Киркоров – единственный артист с таким призом. Ведущий Борис Крюк сказал об этом в прямом эфире в день рождения Киркорова: «За преданность нашему клубу, целый каскад ярких музыкальных пауз и по случаю юбилея Филипп Киркоров награжден специальной «Бриллиантовой совой». Она уже нашла его в Кремле».
Когда Киркоров был студентом, он предлагал песни Ворошилову, чтобы выступить во время музыкальной паузы. Тот отказывался: «Нам болгарские артисты не нужны». Через 15 лет после этого Ворошилов сам позвонил Киркорову: «Вы можете сейчас положить трубку и никогда со мной больше не общаться, но это Владимир Ворошилов. Хочу взять реванш. Для меня будет честью, если вы придете в нашу программу». Киркоров согласился, не обиделся на прошлую ситуацию и назвал ее юношеской наглостью.