Все про «Бриллиантовую сову» – главный приз «Что? Где? Когда?». Она весит 8 кг, но знатоки получают только ее копию

«Бриллиантовая сова» украшена рубинами, но знатоки получают уменьшенную копию. У них меньше побед, чем у телезрителей

«Бриллиантовая сова» – главный приз «Что? Где? Когда?», который получает лучший знаток или автор лучшего вопроса на финале года. Ее вручили 20-й раз в истории. Этот приз ввел Борис Крюк в 2002 году, когда в ЧГК появились весенняя, летняя, осенняя и зимняя серии. После этого в финалах первых трех серий вручается «Хрустальная сова», в последней – «Бриллиантовая сова».

При создателе игры Владимире Ворошилове «Бриллиантовой совы» не было. Тогда все ограничивалось «Хрустальными совами»: с 1984 по 1990 год она вручалась раз в год лучшему знатоку и телезрителю, с 1990-го по 2000-й – дважды (в финале летней и зимней серий). Последнее награждение при Ворошилове, когда на 25-летии «Что? Где? Когда?» Максим Поташев получил сразу две «Хрустальных совы»: