На финале «Что? Где? Когда?» стало плохо знатоку, который дал лучший ответ 2021 года. Он ушел из домика во время эфира

После игры ведущий Борис Крюк выбрал знатока, который в 2021 году дал самый яркий ответ. Он сказал, что для него это самая важная награда: «Мне было из чего выбирать. Можно было вручить трем знатокам без натяжек [но не уточнил фамилии]».

Награду получил Иван Марышев за вопрос о «невыносимом грузе одиночества», который выпал в осенней серии. В 2021 году Марышев провел две игры. Летом он проиграл в составе команды Алены Повышевой, но попал в сборную летней серии на осень, где тоже было поражение.

Так звучал вопрос, который принес Марышеву награду: «Невыносимый груз» – это неполное название работы художника Танго. Правая часть рисунка тоже представлена вам не полностью. Дорисуйте правую часть рисунка и закончите название этой работы Танго».

Корабль наклонился вправо, потому что все пассажиры радостно приветствуют встречающих. Марышев дорисовал на левой палубе одинокого человека. Это уравновесило корабль. Свою работу Танго назвал «Невыносимый груз одиночества». Так Марышев сделал счет 2:1, а потом получил «Хрустальный атом» как лучший знаток игры.