На финале «Что? Где? Когда?» стало плохо знатоку, который дал лучший ответ 2021 года. Он ушел из домика во время эфира
Команда Андрея Козлова проиграла финал 2021 года в «Что? Где? Когда?». У нее три победы в трех прошлых играх и первое поражение в финале года:
- В финале года «Что? Где? Когда?» выпали два подряд вопроса о спорте: один про слова, другой – загадочный про много черных ящиков
- Команда Козлова выиграла три игры подряд в «Что? Где? Когда?» в 2021 году, но проиграла финал. У Касумова – три победы в трех играх
- В «Что? Где? Когда?» телезритель из Венгрии получил «Бриллиантовую сову». Никто не выигрывал ее дважды
После игры ведущий Борис Крюк выбрал знатока, который в 2021 году дал самый яркий ответ. Он сказал, что для него это самая важная награда: «Мне было из чего выбирать. Можно было вручить трем знатокам без натяжек [но не уточнил фамилии]».
Награду получил Иван Марышев за вопрос о «невыносимом грузе одиночества», который выпал в осенней серии. В 2021 году Марышев провел две игры. Летом он проиграл в составе команды Алены Повышевой, но попал в сборную летней серии на осень, где тоже было поражение.
Так звучал вопрос, который принес Марышеву награду: «Невыносимый груз» – это неполное название работы художника Танго. Правая часть рисунка тоже представлена вам не полностью. Дорисуйте правую часть рисунка и закончите название этой работы Танго».
Корабль наклонился вправо, потому что все пассажиры радостно приветствуют встречающих. Марышев дорисовал на левой палубе одинокого человека. Это уравновесило корабль. Свою работу Танго назвал «Невыносимый груз одиночества». Так Марышев сделал счет 2:1, а потом получил «Хрустальный атом» как лучший знаток игры.
Марышев был на финале года, но не получил награду лично, потому что покинул зал во время игры. Перед эфиром Марышев ничего не говорил о плохом самочувствии, общался с редактором Евгением Галкиным на ютуб-канале и читал скороговорку. Он рассказал, что прилетел из Германии и отвык от холода, поэтому замерзшими пальцами набирал сообщения на телефоне.
Крюк прокомментировал ситуацию: «Мне передали, что Ивану Марышеву стало плохо во время игры. Он был в зале. Я его поздравляю. Мы обязательно передадим ему этот приз. Надеюсь, с ним все будет хорошо. Просто стало нехорошо во время игры». Александр Друзь добавил: «Стоял, стоял, стоял. После музыкальной паузы – и нет».
Ведущий «Что? Где? Когда?» заболел – и эфир провел его сын. Он ведет ЧГК в Эстонии, а родственники даже путают их голоса
Приз за самый яркий ответ вручается с 2015 года. Это золотая запонка с изображением совы. Ее получали шесть знатоков. Елизавета Овдеенко – единственная, кто выигрывал приз дважды. Как было в прошлых сезонах:
- 2015. Алена Повышева
- 2016. Борис Белозеров
- 2017. Елизавета Овдеенко
- 2018. Елизавета Овдеенко
- 2019. Никита Баринов
- 2020. Михаил Мун