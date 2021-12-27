В финале года «Что? Где? Когда?» выпали два подряд вопроса о спорте: один про слова, другой – загадочный про много черных ящиков

Команда Андрея Козлова проводит финал года в «Что? Где? Когда?». Это ее четвертая игра в 2021 году.

Знатоки «Что? Где? Когда?» выиграли два последних финала года, но до этого проиграли четыре раза подряд со счетом 5:6

Наталья Ярославская из Сан-Франциско вышла на связь по видео, но ее вопрос задал ведущий Борис Крюк: