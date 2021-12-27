В финале года «Что? Где? Когда?» выпали два подряд вопроса о спорте: один про слова, другой – загадочный про много черных ящиков
Команда Андрея Козлова проводит финал года в «Что? Где? Когда?». Это ее четвертая игра в 2021 году.
Знатоки «Что? Где? Когда?» выиграли два последних финала года, но до этого проиграли четыре раза подряд со счетом 5:6
Наталья Ярославская из Сан-Франциско вышла на связь по видео, но ее вопрос задал ведущий Борис Крюк:
«Несмотря на то что те, что сейчас находятся в большом черном ящике, внешне больше похожи на те, что находятся в среднем черном ящике, по названию они больше похожи на те, что находятся в маленьком. При этом теми, что находятся в большом черном ящике, пользовались далеко не все, а остальными – каждый. Что в каждом из ящиков?»
Команда предлагала варианты с коньками, зубной щеткой и столовыми приборами. Михаил Мун раскручивал версию про ножи, но сам отказался. Ответ давал Владимир Антохин, который предположил, что в ящиках находятся разные ключи – гаечный, разводной, дверной.
Крюк отдельно обратился к Антохину, потому что тот занимается боксом. Правильный ответ – перчатки. В маленьком ящике находились перчатки, в среднем – варежки, в большом – боксерские перчатки.
Следующий вопрос был от Висмантаса Бакаускаса из Вильнюса. Он 17 раз играл в азербайджанской версии «Что? Где? Когда?», которую ведет Балаш Касумов. Касумов сказал, что Бакаускас чаще побеждает, чем проигрывает. Его вопрос:
«Австралийский иллюстратор Гай Даунс в нижней части своего рисунка изобразил своеобразный фундамент из строительных блоков, на каждом из которых написаны слова: желание, страсть, усилие, досада, боль, терпение, дисциплина. Какая конструкция установлена на этом фундаменте в верхней части рисунка?»
На вопрос снова отвечал Владимир Антохин, но досрочно. Версия оказалась правильной – пьедестал. Это принесло команде дополнительную минуту на обсуждение.