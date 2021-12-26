ЧГК
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#ЧГК

Знатоки «Что? Где? Когда?» выиграли два последних финала года, но до этого проиграли четыре раза подряд со счетом 5:6

59 минут назад

Первый канал

Команда Андрея Козлова в 2021 году выиграла три игры подряд и сыграет в финале года «Что? Где? Когда?».

Статистика последних шести лет:

  • 2020. Команда Мухина – 6:4 (🦉 Денис Лагутин)
  • 2019. Команда Жаркевича – 6:5 (🦉 Кирилл Чернышев)
  • 2018. Команда Касумова – 5:6
  • 2017. Команда Сиднева – 5:6
  • 2016. Команда Касумова – 5:6
  • 2015. Команда Касумова – 5:6

Команда Козлова дважды играла в финале года и оба раза побеждала. Последний финал был в 2008 году, когда Козлов получил «Бриллиантовую сову».

Таким был финал 2020 года:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
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