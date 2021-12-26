Знатоки «Что? Где? Когда?» выиграли два последних финала года, но до этого проиграли четыре раза подряд со счетом 5:6

Команда Андрея Козлова в 2021 году выиграла три игры подряд и сыграет в финале года «Что? Где? Когда?».

Статистика последних шести лет:

2020 . Команда Мухина – 6:4 (🦉 Денис Лагутин)

. Команда Мухина – 6:4 (🦉 Денис Лагутин) 2019 . Команда Жаркевича – 6:5 (🦉 Кирилл Чернышев)

. Команда Жаркевича – 6:5 (🦉 Кирилл Чернышев) 2018 . Команда Касумова – 5:6

. Команда Касумова – 5:6 2017 . Команда Сиднева – 5:6

. Команда Сиднева – 5:6 2016 . Команда Касумова – 5:6

. Команда Касумова – 5:6 2015. Команда Касумова – 5:6

Команда Козлова дважды играла в финале года и оба раза побеждала. Последний финал был в 2008 году, когда Козлов получил «Бриллиантовую сову».

Таким был финал 2020 года: