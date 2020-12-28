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Денис Лагутин
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#ЧГК #РПЛ #Динамо #Денис Лагутин

Лучший знаток финала года «ЧГК» провел в команде две игры. Работает в «Динамо» и из-за усов бесплатно летал в бизнес-классе

2 часа назад

В финале года «Что? Где? Когда?» команда Алеся Мухина со счетом 6:4 победила телезрителей и получила гнездо «Хрустальных сов».

«Бриллиантовую сову», которую в финале года вручают лучшему игроку победившей команды, получил Денис Лагутин. При счете 4:4 он дал правильную версию про значок в черном ящике, который вручают за самый яркий ответ знатоков. Версия появилась в конце минуты обсуждения.

Скриншот из трансляции Первого канала

🚃 Лагутин родился в Волгограде. В детстве хотел стать водителем трамвая, но занялся маркетингом.

🗨️️️️ Лагутин впервые сыграл в «Что? Где? Когда?» в 2015 году, до этого играл в команде Алены Повышевой, а в 2020 году попал в команду Мухина. В этом году он провел две игры (в осенней и зимней серии, где дал один правильный ответ) и один раз стал лучшим знатоком. Финал года стал третьей.

Страница Дениса Лагутина в фейсбуке

⚽️ Работал в баскетбольном «Зените» и «Локомотиве-Кубань», футбольном «Локомотиве», а теперь – в футбольном московском «Динамо», где занимает пост директора по маркетингу.

🗣️ После каждой своей игры в «Что? Где? Когда?» Лагутин с выражением и по ролям читает комментарии в социальных сетях.

🛫 Лагутин носит усы, из-за которых несколько раз бесплатно летал в бизнес-классе: «В это сложно поверить, но за последние два года усатый я действительно четырежды летал как король, не доплатив за это ни копейки (и без всяких золотых и платиновых статусов пассажира)».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Финал года
В финале года ведущий «Что? Где? Когда?» вынес топор и рюмку. И задал свой вопрос
Комментарии (1)
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попкорный слуга
2 часа назад

Думал, что все же Крапиль получит

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