Лучший знаток финала года «ЧГК» провел в команде две игры. Работает в «Динамо» и из-за усов бесплатно летал в бизнес-классе

⚽️ Работал в баскетбольном «Зените» и «Локомотиве-Кубань», футбольном «Локомотиве», а теперь – в футбольном московском «Динамо», где занимает пост директора по маркетингу.

🗣️ После каждой своей игры в «Что? Где? Когда?» Лагутин с выражением и по ролям читает комментарии в социальных сетях.

🛫 Лагутин носит усы, из-за которых несколько раз бесплатно летал в бизнес-классе: «В это сложно поверить, но за последние два года усатый я действительно четырежды летал как король, не доплатив за это ни копейки (и без всяких золотых и платиновых статусов пассажира)».