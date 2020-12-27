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Борис Крюк
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#ЧГК #Теннис #Борис Крюк

В финале года ведущий «Что? Где? Когда?» вынес топор и рюмку. И задал свой вопрос

вчера, 23:50

Скриншот из трансляции Первого канала

В финале года «Что? Где? Когда» играла команда Алеся Мухина. При счете 2:2 ей выпал 13-й сектор. И вместо случайного вопроса из интернета свой вопрос задал Борис Крюк. Он появился в кадре, положил на стол топор, рюмку и задал такой вопрос:

«Полтора года назад я познакомился с одной молодой женщиной. И мы стали раз в неделю встречаться. И во время этих встреч она часто повторяла слова «рюмка» и «топор». К сожалению, наступила пандемия, и эти встречи пришлось прекратить. Чем же мы занимались?»

Сначала знатоки подумали, что речь о танго. Но потом команда остановилась на версии с теннисом. Отвечал капитан Мухин:

«Вы играли в теннис. Движения рюмки и топора напоминают движения ракеткой»

Крюка ответ не устроил: «Это все, что вы хотели сказать? Ничего не хотите добавить?»

Ведущий стал дожимать ответ, дал Мухину топор, рюмку и попросил объяснить, при чем здесь теннис. Мухин впал в ступор:

- Топор – это что?

- Ракетка.

- А это?

- Рюмка.

*Все смеются*

Скриншот из трансляции Первого канала

Но все же Мухин докрутил версию до правильного ответа. При теннисной подаче инструктор учила держать мяч как рюмку, а ракетку – как топор. Знатоки повели 3:2 и в итоге выиграли финал 6:4.

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