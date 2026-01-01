Борис Крюк

Дата рождения
18 августа 1966 г.
Инфо
С 19 мая 2001 г. - ведущий, режиссер-постановщик, автор сценария телеигры «Что? Где? Когда?»
Лента
Материалы
Материалы
Ведущий «Что? Где? Когда?» снял вопрос с игры, хотя команда ответила правильно – потому что в предмете была подсказка
#ЧГК
Чем Ровшан Аскеров известен в «Что? Где? Когда?»: посылал Друзя на фиг, первым побеждал и проигрывал 6:0, Козлов называл его подлецом
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#Ровшан Аскеров
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Что будет со «Что? Где? Когда?» дальше: ведущий с сомнением сказал о летних играх, хотя у программы хороший рейтинг
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#ЧГК
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«Что? Где? Когда?» в кризисе – 5 пунктов: нет прямого эфира, уход знатоков, сокращение игр и другие
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#ЧГК
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Все про «Бриллиантовую сову» – главный приз «Что? Где? Когда?». Она весит 8 кг, но знатоки получают только ее копию
#ЧГК
Ведущий «Что? Где? Когда?» заболел – и эфир провел его сын. Он ведет ЧГК в Эстонии, а родственники даже путают их голоса
#Борис Крюк
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