Ведущий «Что? Где? Когда?» снял вопрос с игры, хотя команда ответила правильно – потому что в предмете была подсказка

В «Что? Где? Когда?» состоялась третья игра осенней серии. Против телезрителей сыграла команда Бориса Белозерова. Это ее первая игра с весны-2021. До этого в осенней серии прошли две игры вприсядку, в которых участвовали четыре команды.

В первом раунде команде Белозерова выпал вопрос с предметом – фигурка медведя с шерстяным покрытием. Телезрительница спросила, зачем такое приспособление использовалось среди состоятельных людей в конце XIX и начале XX веков. Такими фигурками изображали других зверей, а не только медведей.