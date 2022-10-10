Ведущий «Что? Где? Когда?» снял вопрос с игры, хотя команда ответила правильно – потому что в предмете была подсказка
В «Что? Где? Когда?» состоялась третья игра осенней серии. Против телезрителей сыграла команда Бориса Белозерова. Это ее первая игра с весны-2021. До этого в осенней серии прошли две игры вприсядку, в которых участвовали четыре команды.
В первом раунде команде Белозерова выпал вопрос с предметом – фигурка медведя с шерстяным покрытием. Телезрительница спросила, зачем такое приспособление использовалось среди состоятельных людей в конце XIX и начале XX веков. Такими фигурками изображали других зверей, а не только медведей.
На вопрос отвечал Ким Галачян. Во время ответа он заметил, что внутри предмета оказалось перо. Галачян скорректировал версию и предположил, что такое приспособление использовалось для перьев при письме, чтобы вытирать чернила – это правильный ответ.
Ведущий Борис Крюк снял вопрос с игры и не засчитал команде очко: «Мы даже не знали, что там лежит перо». Телезрительница получила денежную компенсацию, хотя команда ответила правильно. Крюк отметил, что это ошибка редакторской группы.
Член редакторской группы ЧГК Евгений Галкин после игры не вспомнил аналогичных ситуаций, когда вопрос снимался из-за обнаруженной подсказки в предмете. Команда Белозерова согласилась, что такое решение Крюка – справедливое.