Шоу на «Что? Где? Когда?»: Козлов замахнулся на бывшего члена команды на финальном вопросе – тот чуть не сорвал игру подсказкой
В «Что? Где? Когда?» прошел финал осенней серии. Команда Андрея Козлова выиграла со счетом 6:5 и прошла в зимнюю серию, где сыграют команды Алеся Мухина и Балаша Касумова. Для Козлова этот финал стал 10-м в ЧГК, он играет в телеклубе с 1989 года.
В 2021 году команда Козлова уже побеждала весной, а теперь начала с 0:3 и заработала первое очко на блице, в котором выпал вопрос о шахматах и искусстве. Сам вопрос и ответ – здесь.
Главное напряжение – последний вопрос при счете 5:5. За осеннюю серию в ЧГК ни разу не выпадал 13-й сектор, но достался на финале. Когда ведущий Борис Крюк озвучивал вопрос, камера выхватила бывшего игрока команды Козлова – Алексея Капустина, который взмахивал руками. В этот момент за столом еще не началось обсуждение, поэтому не было правильной версии.
Капустин стоял за стулом Козлова – во время минуты обсуждения он хлопнул в ладони, когда команда придумала правильный ответ. Защитник телезрителей Дмитрий Брейтенбихер не засчитал это как подсказку, но предложил удалить Капустина из зала. Тот ушел сам, хотя Крюк не говорил ему этого делать: «Я вам не предлагал уйти, но вы послушный».
Команда ответила, не использовав минуту на обсуждение полностью. За это время камера несколько раз показывала Капустина и зал – знатоки переглядывались, что была подсказка. Об этом сказал Крюк. Козлов добавил, что Капустин не хлопал, а перед этим замахнулся на него блокнотом. Защитник знатоков Андрей Черемисинов сказал, что жестикуляцию Капустина можно рассмотреть как согласие или несогласие с версией команды.
Брейтенбихер объяснил после эфира, почему не стал рассматривать жесты Капустина как подсказку: «Загадка детская. Все ее знали – даже я. То, что они догадались и не передумали... Захлопал или нет. Догадалась Александрова. Без оглядок на это [что Капустин играл в команде Козлова]. Извините, что пытаюсь быть справедливым».
Алексей Капустин – бывший знаток команды Козлова. Он не играл в «Что? Где? Когда?» с 2019 года, хотя перед эфиром рассказывал, что общается и играет с командой онлайн. Капустин впервые сыграл в ЧГК в 1990 году и за это время провел 51 игру – девятый показатель в телеклубе. В 2008 году он выиграл «Хрустальную сову», но три последние игры с его участием завершились поражениями.
Капустину уже не впервые прилетает от Козлова).