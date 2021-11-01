Шоу на «Что? Где? Когда?»: Козлов замахнулся на бывшего члена команды на финальном вопросе – тот чуть не сорвал игру подсказкой

В «Что? Где? Когда?» прошел финал осенней серии. Команда Андрея Козлова выиграла со счетом 6:5 и прошла в зимнюю серию, где сыграют команды Алеся Мухина и Балаша Касумова. Для Козлова этот финал стал 10-м в ЧГК, он играет в телеклубе с 1989 года.

В 2021 году команда Козлова уже побеждала весной, а теперь начала с 0:3 и заработала первое очко на блице, в котором выпал вопрос о шахматах и искусстве. Сам вопрос и ответ – здесь.