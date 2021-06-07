ЧГК
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#ЧГК

В «Что? Где? Когда?» команда ответила правильно – и потеряла очко. Ведущий помог знатокам и потом засчитал проигрыш при ничейном счете 🤯

вчера, 01:00

В третьей игре летней серии «Что? Где? Когда?» против телезрителей за стол села команда Виктора Сиднева. Она не играла год и в прошлый раз проиграла. В этот – тоже.

В середине игры Александр Друзь не справился с Суперблицем и не взял вопрос-загадку:

Драма в «Что? Где? Когда?». Друзь один за столом в Суперблице – и детская загадка, которую он не взял. А вы?

Самый ток – в развязке. При счете 4:5 распорядитель вынес приспособление. Вопрос звучал так: «За кулисами находится то, для чего предназначено приспособление. Что там?»

Перед вопросом ведущий дал подсказку: пожалел, что в его детстве этого не было. Команда взяла дополнительную минуту в кредит. На вопрос отвечала Инна Семенова.

Ведущий предложил ей сделать то, что она хотела – вставить лист в приспособление. Семенова не поняла: «А что я хотела?» Защитник телезрителей Дмитрий Брейтенбихер прервал: «Давайте, может, послушаем ответ».

Ответ затянулся, но Семенова дала правильную версию – бумажный самолетик. Счет стал 5:5.

Брейтенбихер предложил дополнительно выплатить 50 тысяч рублей Василию Станчуку, который задал вопрос.

Его диалог с ведущим Борисом Крюком:

– Так нельзя вытягивать, на мой взгляд.

– Так давайте засчитаем им поражение.

– Как скажете.

Главная звезда «Что? Где? Когда?» сейчас. Управляет триллионами рублей, написал песню про сиськи, стал героем мемов

В разговор влез капитан Виктор Сиднев: «Мы согласны [с поражением]». Зал поддержал аплодисментами. Ведущий отдал очко телезрителям и согласился с поражением знатоков. Счет 5:5 превратился в 4:6.

«Нам никто не подсказывал. Я восхищен игрой Инны. Мы согласны с господином Брейтенбихером», – сказал Сиднев. Он не понял, почему недоволен Брейтенбихер: команда взяла дополнительную минуту и отвечала без подсказок.

Брейтенбихеру не понравилось, что команда долго отвечала, а ведущий помогал и выводил на правильный ответ, поэтому телезритель должен получить денежную компенсацию.

Конфликт замялся: ведущий откатил поражение к счету 5:5. На последний вопрос из 13-го сектора команда отвечала досрочно, чтобы вернуть минуту, и проиграла.

Для команды Сиднева это поражение стало третьим подряд, для Александра Друзя – седьмым подряд. Последняя победа команды была осенью 2019 года.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Скриншоты из трансляции Первого канала
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Драма в «Что? Где? Когда?». Друзь один за столом в Суперблице – и детская загадка, которую он не взял. А вы?
Комментарии (2)
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vladik12
вчера, 11:44

Никакой пользы от этой штуковины нет. В "послематчевой" трансляции пробовали запускать самолетики с ее помощью - не дальше двух метров получалось. Очередной вопрос из серии "Для чего эта хрень используется в нашей местности?".

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Владимир Андреев
вчера, 12:33

Забронзовели старики, несмотря на попытки омолодить свое "политбюро",эффекта это не даёт.Это не викторина"Как украсть миллион?", здесь думать надо!

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#ЧГК