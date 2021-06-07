В «Что? Где? Когда?» команда ответила правильно – и потеряла очко. Ведущий помог знатокам и потом засчитал проигрыш при ничейном счете 🤯

В третьей игре летней серии «Что? Где? Когда?» против телезрителей за стол села команда Виктора Сиднева. Она не играла год и в прошлый раз проиграла. В этот – тоже.

В середине игры Александр Друзь не справился с Суперблицем и не взял вопрос-загадку:

Драма в «Что? Где? Когда?». Друзь один за столом в Суперблице – и детская загадка, которую он не взял. А вы?