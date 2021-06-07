В «Что? Где? Когда?» команда ответила правильно – и потеряла очко. Ведущий помог знатокам и потом засчитал проигрыш при ничейном счете 🤯
В третьей игре летней серии «Что? Где? Когда?» против телезрителей за стол села команда Виктора Сиднева. Она не играла год и в прошлый раз проиграла. В этот – тоже.
В середине игры Александр Друзь не справился с Суперблицем и не взял вопрос-загадку:
Драма в «Что? Где? Когда?». Друзь один за столом в Суперблице – и детская загадка, которую он не взял. А вы?
Самый ток – в развязке. При счете 4:5 распорядитель вынес приспособление. Вопрос звучал так: «За кулисами находится то, для чего предназначено приспособление. Что там?»
Перед вопросом ведущий дал подсказку: пожалел, что в его детстве этого не было. Команда взяла дополнительную минуту в кредит. На вопрос отвечала Инна Семенова.
Ведущий предложил ей сделать то, что она хотела – вставить лист в приспособление. Семенова не поняла: «А что я хотела?» Защитник телезрителей Дмитрий Брейтенбихер прервал: «Давайте, может, послушаем ответ».
Ответ затянулся, но Семенова дала правильную версию – бумажный самолетик. Счет стал 5:5.
Брейтенбихер предложил дополнительно выплатить 50 тысяч рублей Василию Станчуку, который задал вопрос.
Его диалог с ведущим Борисом Крюком:
– Так нельзя вытягивать, на мой взгляд.
– Так давайте засчитаем им поражение.
– Как скажете.
Главная звезда «Что? Где? Когда?» сейчас. Управляет триллионами рублей, написал песню про сиськи, стал героем мемов
В разговор влез капитан Виктор Сиднев: «Мы согласны [с поражением]». Зал поддержал аплодисментами. Ведущий отдал очко телезрителям и согласился с поражением знатоков. Счет 5:5 превратился в 4:6.
«Нам никто не подсказывал. Я восхищен игрой Инны. Мы согласны с господином Брейтенбихером», – сказал Сиднев. Он не понял, почему недоволен Брейтенбихер: команда взяла дополнительную минуту и отвечала без подсказок.
Брейтенбихеру не понравилось, что команда долго отвечала, а ведущий помогал и выводил на правильный ответ, поэтому телезритель должен получить денежную компенсацию.
Конфликт замялся: ведущий откатил поражение к счету 5:5. На последний вопрос из 13-го сектора команда отвечала досрочно, чтобы вернуть минуту, и проиграла.
Для команды Сиднева это поражение стало третьим подряд, для Александра Друзя – седьмым подряд. Последняя победа команды была осенью 2019 года.
Никакой пользы от этой штуковины нет. В "послематчевой" трансляции пробовали запускать самолетики с ее помощью - не дальше двух метров получалось. Очередной вопрос из серии "Для чего эта хрень используется в нашей местности?".
Забронзовели старики, несмотря на попытки омолодить свое "политбюро",эффекта это не даёт.Это не викторина"Как украсть миллион?", здесь думать надо!