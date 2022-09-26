Жуткая ошибка капитана в «Что? Где? Когда?»: дал досрочный ответ, потому что узнал вопрос из прошлого – и проиграл

Капитан Денис Элькис дал досрочный ответ. Он предположил, что так можно изучать фламандские пословицы. Ведущий Борис Крюк ответил: «Действительно есть картина Брейгеля про фламандские пословицы, но мы уже играли этот вопрос в «Что? Где? Когда?». Правильный ответ: с помощью такой картины изучают игры 16-го века – на ней изображено, как кто-то катается на бочке, а кто-то играет с обручем.

Команды Элькиса и Рудера уже играли в 2022 году: команда Элькиса проиграла со счетом 0:6 летом, команда Рудера открывала весеннюю серию и проиграла телезрителям – 5:6. В осенней серии пройдет пять отборочных игр – впервые при Крюке. В зимнюю серию попадут все команды, которые победят осенью.

Для Элькиса эта игра стала третьей в телеклубе «Что? Где? Когда?». Первая была весной-2021 в составе команды Елизаветы Овдеенко. Летом-2022 Элькис дебютировал как капитан с собственной командой, а теперь сыграл вприсядку с командой Рудера. Все три игры для него завершились поражениями.