Когда выйдет осенняя серия игр «Что? Где? Когда?»: даты выхода, расписание игр
25 сентября выйдет в эфир первая игра осенней серии «Что? Где? Когда?». Против телезрителей сыграют сразу две команды – Дениса Элькиса и Константина Рудера. Ориентировочное начало – 22:35 по московскому времени после программы «Время». На сайте Первого канала не указано, будет ли выпуск показан в прямом эфире. Все игры 2022 года выходили в записи.
Обе команды играли в 2022 году: команда Рудера открывала весеннюю серию (поражение 5:6), команда Элькиса проиграла летом (поражение 0:6). Теперь они сыграют за одним столом – такой вариант Александр Друзь называл игрой вприсядку. При неправильном ответе одна из команд уступает место соперникам. Побеждает тот, кто заберет решающее очко. В 2017 году в таком формате играли команды Елены Потаниной и Ровшана Аскерова.
Осенняя серия будет состоять из шести игр. Как указано на официальном сайте «Что? Где? Когда?», осень-2022 пройдет в формате «пять отборочных игр + финал». Даты выхода остальных выпусков не указаны. В осенней серии, как и летом, действует правило «Решающего раунда». Весной и летом в каждой из серий было по четыре игры (три отборочных и финал).
Все команды, которые победят осенью, сыграют в зимней серии. Она будет состоять из четырех отборочных игр и финала года. При ведущем Борисе Крюке в «Что? Где? Когда?» ни разу не проводилось по шесть игр за серию. До этого такое было в 2000 году на юбилейных играх – это был последний сезон для создателя ЧГК Владимира Ворошилова.
Главные моменты летней и осенней серии «Что? Где? Когда?» 2022 года:
- Друзь провел 100 игр в «Что? Где? Когда?» – первым в истории: не ответил на вопрос о себе, сел за стол как капитан
- «Что? Где? Когда?» ввел новое правило, которого раньше не было – тайм-аут: это еще одна помощь знатокам
- Лето в «Что? Где? Когда?» – тоска: пришли сразу 13 неизвестных знатоков, а зрители жалуются на позднее время игр
- Такого в «Что? Где? Когда?» вы еще не видели: один вопрос обсуждали четыре минуты – как это возможно