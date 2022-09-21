Когда выйдет осенняя серия игр «Что? Где? Когда?»: даты выхода, расписание игр

Осенняя серия будет состоять из шести игр. Как указано на официальном сайте «Что? Где? Когда?», осень-2022 пройдет в формате «пять отборочных игр + финал». Даты выхода остальных выпусков не указаны. В осенней серии, как и летом, действует правило «Решающего раунда». Весной и летом в каждой из серий было по четыре игры (три отборочных и финал).

Все команды, которые победят осенью, сыграют в зимней серии. Она будет состоять из четырех отборочных игр и финала года. При ведущем Борисе Крюке в «Что? Где? Когда?» ни разу не проводилось по шесть игр за серию. До этого такое было в 2000 году на юбилейных играх – это был последний сезон для создателя ЧГК Владимира Ворошилова.

Главные моменты летней и осенней серии «Что? Где? Когда?» 2022 года: