«Что? Где? Когда?» ввел новое правило, которого раньше не было – тайм-аут: это еще одна помощь знатокам
Летнюю серию «Что? Где? Когда?» открыла команда Дарины Сибуль. Для Сибуль эта игра стала первой в телеклубе. Из шести знатоков в ЧГК уже дебютировали только двое – Денис Потехин и Диана Агейченкова, которые открывали летние игры 2021 года в составе команды Дмитрия Локтикова (поражение со счетом 5:6).
Узнаем новые фамилии:
- Всеволод Седов;
- Денис Потехин;
- Михаил Лоев;
- Олег Баранов;
- Диана Агейченкова;
- Дарина Сибуль.
Денис Потехин – самый опытный из молодого состава. Он провел в ЧГК седьмую игру и четыре раза получал приз «Хрустальный атом» как лучший знаток – это больше, чем у Александра Друзя (три). Потехин дебютировал в «Что? Где? Когда?» в 2018 году и победил в трех играх.
Команда Сибуль выиграла со счетом 6:4 и претендует на выход в финал летней серии, а Потехин трижды давал ответы (два – правильные, один – неправильный) и проиграл Суперблиц.
Для Агейченковой эта игра стала второй в телеклубе. Первое появление было весной-2021. Все остальные знатоки – дебютанты. Потехин один провел в ЧГК больше игр, чем вся его команда (7:6).
Перед игрой команду консультировал Дмитрий Авдеенко, который в весенней серии-2022 выиграл четвертую «Хрустальную сову». Ведущий Борис Крюк объявил, что у Авдеенко была возможность взять минутный тайм-аут, чтобы проконсультировать команду – но он им не воспользовался.
Во время игры Авдеенко подбадривал капитана Дарину Сибуль после правильного ответа: «Я попытался вдохновить команду». Он сказал, что молодые знатоки оправдали его ожидания, но упрекнул, что они дважды ошиблись, не дав досрочные ответы и упустив две дополнительные минуты.
Вторая игра летней серии состоится 29 мая. Борис Крюк не объявлял, кто сыграет против телезрителей в следующее воскресенье. Впервые в зале в 2022 году появился капитан Борис Белозеров, два его знатока – Ким Галачян и Никита Старун – приходили на эфиры весной. Всего в летней серии сыграют три команды, лучшая попадет в финал.