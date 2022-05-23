«Что? Где? Когда?» ввел новое правило, которого раньше не было – тайм-аут: это еще одна помощь знатокам

Денис Потехин – самый опытный из молодого состава. Он провел в ЧГК седьмую игру и четыре раза получал приз «Хрустальный атом» как лучший знаток – это больше, чем у Александра Друзя (три). Потехин дебютировал в «Что? Где? Когда?» в 2018 году и победил в трех играх.

Команда Сибуль выиграла со счетом 6:4 и претендует на выход в финал летней серии, а Потехин трижды давал ответы (два – правильные, один – неправильный) и проиграл Суперблиц.

Для Агейченковой эта игра стала второй в телеклубе. Первое появление было весной-2021. Все остальные знатоки – дебютанты. Потехин один провел в ЧГК больше игр, чем вся его команда (7:6).