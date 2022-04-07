Как стать знатоком «Что? Где? Когда?»: разбираем все пути попадания в клуб и опыт участников

Сейчас в телевизионную версию «Что? Где? Когда?» попадают по разным траекториям. Молодые знатоки проходят через плотный редакторский отбор, авторитетные – сами влияют на состав. При любых вариантах новичкам нужен игровой опыт и удобный формат для картинки. Мы разобрали основные пути.

Если команда молодая, редакторы сами собирают состав, а опытные знатоки дают приглашения. За этим следит Борис Крюк

Борис Белозеров с бэкграундом из «Самого умного» дебютировал в «Что? Где? Когда?» в 2014 году и капитанит до сих пор. Он говорил, что в ЧГК нет открытого механизма отбора, но есть система приглашений и невысокий процент кандидатов. Среди главных качеств у новых игроков – харизма, бесстрашие, общительность:

«Что? Где? Когда?» – такая игра, которая требует одновременно высоких достижений в игре и того, что ты яркий, умеешь общаться, не боишься выступать на публике. Это не столь большой процент, поэтому всегда примерно понятно, кто из молодых ребят (тех, кому 20-22 года) претендует на отбор.

Им выдаются приглашения более взрослыми членами клуба, которые видят таланты и говорят: «Пообщайтесь с редакторами, попробуйте себя». Это схоже с любой системой собеседований – даже в большей степени похоже на собеседование, чем на спорт.