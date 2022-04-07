Как стать знатоком «Что? Где? Когда?»: разбираем все пути попадания в клуб и опыт участников
Александр Друзь попал в «Что? Где? Когда?», когда оканчивал институт и увидел бегущую строку с приглашением на отбор. Он послал заявку и ждал ответа больше полугода. Дебют состоялся в 1981 году – мы рассказывали о первой игре Друзя в ЧГК в отдельном материале:
Сейчас в телевизионную версию «Что? Где? Когда?» попадают по разным траекториям. Молодые знатоки проходят через плотный редакторский отбор, авторитетные – сами влияют на состав. При любых вариантах новичкам нужен игровой опыт и удобный формат для картинки. Мы разобрали основные пути.
Если команда молодая, редакторы сами собирают состав, а опытные знатоки дают приглашения. За этим следит Борис Крюк
Борис Белозеров с бэкграундом из «Самого умного» дебютировал в «Что? Где? Когда?» в 2014 году и капитанит до сих пор. Он говорил, что в ЧГК нет открытого механизма отбора, но есть система приглашений и невысокий процент кандидатов. Среди главных качеств у новых игроков – харизма, бесстрашие, общительность:
«Что? Где? Когда?» – такая игра, которая требует одновременно высоких достижений в игре и того, что ты яркий, умеешь общаться, не боишься выступать на публике. Это не столь большой процент, поэтому всегда примерно понятно, кто из молодых ребят (тех, кому 20-22 года) претендует на отбор.
Им выдаются приглашения более взрослыми членами клуба, которые видят таланты и говорят: «Пообщайтесь с редакторами, попробуйте себя». Это схоже с любой системой собеседований – даже в большей степени похоже на собеседование, чем на спорт.
Играйте вопросы, но по факту это диалог с редакторами и ведущим, который всегда смотрит. Диалог на тему, что вы можете и в плане вопросов, и в личностном. Бывают стрессовые вещи. Иногда команду могут загнать в стрессовую ситуацию, чтобы понять, как люди реагируют. Это вполне логично. Если ты не выдерживаешь напряжения в лайтовом режиме отбора, то что будет потом, когда выйдешь на камеру?
Получаешь приглашения, приходишь на отбор, там есть другие люди, которые тоже получили приглашения. Зачастую вы впервые друг друга видите, но должны сесть за стол и взаимодействовать в разных вариациях – составы меняют, перемешивают. Получается такая протокоманда – некоторый набор людей, из которых потом будет собираться новая молодая команда клуба».
Опыт – преимущество для попадания в «Что? Где? Когда?». Авторитетные капитаны подбирают знатоков под себя
Андрей Супранович играл в российском телеклубе ЧГК с 2011 по 2015 год. Туда он попал с опытом игры в Беларуси и описывал свое появление: «В тот момент нужен был молодой капитан 25 лет. И вот был я как раз уже с опытом. У меня было преимущество, потому что любой даже самый умный человек приходит на отбор и пока не очень понимает, что нужно делать. А у меня был опыт – три года за столом. Выделялся среди остальных, и меня взяли.
В моем случае было 100 человек на шесть мест. Постепенно это количество отсеивалось, пока не дошло до шести. Посмотрели шестерых – двух оставили, потом еще шестеро. Шесть человек сидит – одного подняли, другого посадили. Смотрят, кто как конектит друг с другом и показывает себя. Если ты молодой капитан, тебе просто говорят, с кем ты играешь. Максимум спросят: «Ну, что ты думаешь?»
В «Что? Где? Когда?» был выпуск с командой детей – и это драма. Капитан на решающем вопросе ошибся и разревелся
Капитан набирает команду, если поиграл лет 15. Только тогда, наверное, ему дадут карт-бланш. Думаю, в команде Елизаветы Овдеенко [появилась в 2021 году] ее мнение очень сильно учитывали, судя по составу. В ней играют люди, которые часто играли с Лизой на других турнирах, которым она доверяет. Она явно имела влияние на этот состав».
Другой пример использования авторитета капитана и конкретного приглашения в обход конвейера отбора – Алексей Бакуменко, который в 2021 году попал в команду Андрея Козлова, когда из нее ушли Ровшан Аскеров и Екатерина Мереминская. Бакуменко дебютировал в телевизионном ЧГК в 44 года, но до этого участвовал в «Своей игре» и «Брэйн ринге» и играл в спортивную версию за мурманскую команду «Норманны». Перед первой игрой прорабатывалось поведение в кадре: «Мы приезжали на тренировки, где мне говорили: не так сидишь, не так свистишь».
Иерархия «Что? Где? Когда?» схожа с отбором в КВН – от игр в школе до чемпионата мира. Спортивный ЧГК можно найти в своем городе
Алесь Мухин играет в «Что? Где? Когда?» больше 20 лет, капитанит и ведет игры в белорусском телеклубе. Он согласился, что отбор в ЧГК похож на механизм попадания в КВН:
«Как правило, внутри дворцов творчества, а также во всех ведущих гимназиях вашего города однозначно должны быть тренеры по играм «Что? Где? Когда?» – кружки. И детки, начиная с шестого класса (кто-то с восьмого, кто-то в десятом-одиннадцатом приходит в движение), между собой играют. Есть чемпионат, например, Смоленской области, Тульской области, Москвы. И это все мы называем спортивным «Что? Где? Когда?».
Когда детки вырастают и становятся студентами, большой объем людей продолжает играть в «Что? Где? Когда?» и создает взрослые команды. Есть чемпионат России, есть чемпионат Беларуси. Это стройная система турниров, которая поднимается к чемпионату мира. На нем редакторы московской телеверсии «Что? Где? Когда?» смотрят за самыми выдающимися игроками и приглашают пройти отбор. Когда ты прошел отбор, тебе рассказывают: «Ты будешь играть с Машей, Петей и Алесем Мухиным, например».
Чтобы попасть в спортивную версию «Что? Где? Когда?», нужно найти подходящий интеллектуальный клуб. По ссылке – список городов России и других стран, в которых проводятся игры. На сайте международной ассоциации интеллектуальных игр есть расписание турниров, которые выводят на чемпионат мира.
Мухин выделил несколько типов личности, которые характерны для знатоков ЧГК. По ним он ориентируется при поиске нового игрока, если из команды кто-либо выбывает:
- Капитаны, которые должны задавать глупые вопросы, слышать сразу всех и подкреплять/отвергать версии;
- Генераторы, которые обладают широким кругозором и быстро предлагают множество версий;
- Эрудиты, которые обладают энциклопедическими знаниями, но слабой интуицией (сюда, например, относятся Александр Друзь и Максим Поташев);
- Критики, которые на каждую версию придумывают контраргументы (Мухин в шутку назвал их тормозами).
Мухин подтвердил, что опытный капитан влияет на состав и лично подбирает знатоков: «Есть некая база данных: такая же, как и в каждом деле. Ради одного человека мы делаем полноценный отбор… То есть в этом у нас и заключаются отборы. Задача – поймать по психологии. Это такой своеобразный пазл».