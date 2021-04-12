Распорядитель «Что? Где? Когда?» работает там с 15 лет и создает медиа «Динамо». Мы с ней поговорили: дело от папы, ЕГЭ на сто баллов и церковный хор

– Как расслабляешься?

– Главная фишка – убрать телефон, потому что он работает 24/7. Постоянно нахожусь на связи, чтобы проверить комментарии, ответить подписчикам, коллегам. Работаем нон-стоп. У нас нет рабочего дня. В час ночи может написать начальник или коллега: «Есть идея». И мы подхватываем. Креативные люди работают всегда, особенно – в SMM.

Всегда на связи: это утомляет и выматывает даже моих близких. Нормальная ситуация, когда сидим с подругами в кафе и приходит смска – Полина выключается. Подруги разговаривают, а я достаю ноутбук и начинаю работать. Мои друзья и родственники говорят: «Что с нее взять? Она всегда работает».

– Везде таскаешь с собой ноутбук?

– Всегда со мной. Никогда не выхожу из дома без ноута, потому что всегда может что-то произойти. К этому меня приучил мой руководитель – теперь уже чувствую себя некомфортно, когда выхожу без ноута.

Только если у меня выходной, это единственный день, когда выхожу на улицу без него. Это большая редкость, потому что мы постоянно работаем. Но по своей воле – болеем за наш контент. Чтобы делать круто, нужно постоянно быть на связи.

Любимый момент в отдыхе – когда можно оперативно не отвечать на сообщения. Кладу телефон куда-нибудь, и подхожу к нему только, когда хочу. Классное ощущение, когда он не должен лежать все время рядом с тобой.

– А серфинг? Откуда он взялся в жизни и почему?

– Как-то мы отдыхали в Крыму вместе с мамой. Она увидела, что есть курсы по виндсерфингу. Говорит: «Попробуй». Я работаю в спорте, но совершенно неспортивная сама по себе. Никогда не любила заниматься спортом. Смотреть – да, но заниматься – не мое.

Мама посоветовала попробовать серфинг, а я сомневалась – боялась. Мама сказала, что в моем возрасте попробовала серфинг и ей понравилось. Тоже где-то на юге впервые встала на доску.

Мне было стремно, но переборола себя. И мне очень понравилось, потому что я фанат моря. Оно для меня – что-то особенное. На сборах надо мной смеялись – в любую свободную секунду уходила на море, работала там или просто сидела. В команде шутили: «Тебе кровать надо ставить у моря. Будешь там жить».

На серфе чувствуешь полное единение с морем: только ты, волны, доска и ветер, который тебя несет. Когда приезжала в Крым, несколько лет подряд тренировалась на этой серф-станции. В последний год вышла на новый уровень: каталась не на самой простой доске, почти каждый день тренировалась. Со мной занимался чемпион Крыма по виндсерфингу.