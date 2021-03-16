«Что? Где? Когда?» ведет тикток! Вот 20 лучших вопросов оттуда

У «Что? Где? Когда?» появился аккаунт в тиктоке (уже почти 90к подписчиков). Там в основном вопросы и ответы разных лет. Мы выбрали 20 интересных. И залили через видео только ответы (они еще есть в текстовом виде в первом комментарии).

Наш сайт пока не поддерживает вставки из тиктока, поэтому мы залили эти видео в отдельный твиттер-аккаункт. Подписывайте на ЧГК в тиктоке.

1. Курица снесла необычное и большое яйцо. Мы в деревне были очень удивлены, когда его разбили. Что было внутри?