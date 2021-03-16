«Что? Где? Когда?» ведет тикток! Вот 20 лучших вопросов оттуда
У «Что? Где? Когда?» появился аккаунт в тиктоке (уже почти 90к подписчиков). Там в основном вопросы и ответы разных лет. Мы выбрали 20 интересных. И залили через видео только ответы (они еще есть в текстовом виде в первом комментарии).
Наш сайт пока не поддерживает вставки из тиктока, поэтому мы залили эти видео в отдельный твиттер-аккаункт. Подписывайте на ЧГК в тиктоке.
1. Курица снесла необычное и большое яйцо. Мы в деревне были очень удивлены, когда его разбили. Что было внутри?
2. Что мы должны сделать, чтобы увидеть то, что было восемь минут назад?
3. Конфуций создал учение сяо и написал книгу «24 образца сяо – 24 примера почтительности». Почему мальчик, согласно этому учению, не должен отгонять комаров, а должен смиренно терпеть их укусы?
4. Это правило известно каждому американцу. Оно еще существует в Великобритании, Австралии, Японии и даже в ЮАР. И называется оно «правило пяти секунд». Хотя суть его более понятна в русском аналоге. Как звучит это правило по-русски?
5. До девятого марта 1937 года в Москве было только одно место, где женщины перед началом работы красили губы в зеленый цвет. А кем работали эти женщины?
6. В каких случаях работникам страусиных ферм в Китае могут понадобиться носки?
7. Где разведчику (согласно книге 1945 года) могли понадобиться банные веники? И как ими пользовались?
8. Казахская загадка. Две руки, пятьдесят ножек. Все бегут по одной дорожке. Что это?
9. Платон говорил, что до 18 лет этим не стоит заниматься вообще. С 18 до 30 этим следует заниматься умеренно. А после 40 лет этим стоит заниматься упорно и долго, ибо это лекарство от угрюмой старости. Какое лекарство рекомендовал философ?
10. Какое животное в наши дни (вопрос 1990 года) рекламирует яблоки?
11. Одно кафе в Германии встречает таким объявлением: «Присаживайтесь. Меню у нас нет. Вам подадут то, что вы заслуживаете». Какое иностранное, но понятное всем слово подобрали для названия хозяева кафе?
12. Издавна есть несколько причин, почему в книгах оставляют поля. Но только одну из них можно спрятать у нас за кулисами. Назовите эту причину.
13. Один американец, которому срочно были нужны большие деньги, дал объявление в газетах: «Женюсь. Прошу прислать советы касательно моей будущей семейной жизни». Что сделал американец, когда получил тысячу советов?
14. Как с помощью команды знатоков наполнить водой дырявый сосуд?
15. Однажды изобретатель Эдвард Хайнц ехал по дороге и обратил внимание на одно транспортное средство. Он за ним долго наблюдал. Что же изобрел потом Хайнц?
16. В черном бауле спрятано русское изобретение геометрической формы с музыкальным сопровождением, которое может быть использовано только по формуле 2M+1, где M равно нулю или единице. Что в черном бауле?
17. В 19-м веке в одном журнале была опубликована заметка, наделавшая много шума. В ней сообщалось, что некий ученый купил двадцать животных. Сначала он изрубил на куски одно из них и накормил этим мясом 19 животных. Потом он поступил так с остальными животными, пока не осталось одно, которое съело своих 19 собратьев. Название этого животного не сходит с газетных страниц. Что это за животное?
18. Карельская народная загадка. Что на свете самое бойкое?
19. «Жизнь есть трагедия для тех, кто чувствует». А для кого, с точки зрения Марти Ларни, жизнь – это комедия?
20. Это, по слухам, состоит из овсяницы обыкновенной, овсяницы красной и ржи. Хотя, возможно, это и не так. Ведь его точный состав более 120 лет хранят в строгом секрете. Что это?
Ответы:
1. Еще одно яйцо.
2. Нужно посмотреть на Солнце. Потому что свет от него до Земли проходит за восемь минут.
3. Чтобы комары не кусали его родителей.
4. «Быстро поднятое не считается упавшим».
5. Это дикторы. В эпоху черно-белого телевидения в камерах использовались красные фильтры, которые съедали весь красный цвет. Поэтому дикторы на телевидении красились зеленой помадой.
6. При транспортировке работники фермы надевают страусам на голову носок, чтобы они не боялись.
7. Эти веники крепились к ногам, когда разведчику приходилось идти по болоту.
8. Двуручная пила.
9. Вино.
10. Черви. Потому что черви не станут есть яблоки с химической обработкой.
11. «Карма».
12. Мышь.
13. Он издал книгу «Советы молодоженам».
14. Пять знатоков закрывают дырки, а шестой наливает воду.
15. Перед изобретателем ехал молоковоз, который проливал молоко. Это стало вдохновением для создания дорожной разметки.
16. Дуга с колокольчиками для «русской тройки».
17. Утка. Эта статья была газетной уткой.
18. Мысль.
19. Для тех, кто думает.
20. Состав покрытия кортов «Уимблдона».
Отличный разогрев перед началом нового сезона. Он уже в это воскресенье!