ЧГК
Борис Крюк
Иван Зайков
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Комментарии:
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#ЧГК #Борис Крюк #Иван Зайков

В «Что? Где? Когда?» был выпуск с командой детей – и это драма. Капитан на решающем вопросе ошибся и разревелся

вчера, 14:30
Дмитрий Проскурин

В «Что? Где? Когда?» периодически играют дети. Недавно были даже целые серии «Дети ХХI века» перед стартом основного сезона, когда школьникам вопросы задавали взрослые знатоки.

Но обычно игры с детьми носили разовый характер. Борис Крюк еще до того, как стать ведущим, вел пробный детский выпуск ЧГК, который не вышел в эфир.

А самая эпичная игра с детьми состоялась в марте 2010-го. 35-й сезон открыла команда школьников из Минска.

Она уверенно повела 3:0, но ведущий не засчитал ответ на четвертый вопрос: «Что использовали пираты, чтобы подплыть к любому кораблю?». Команда ответила «Наборы разных флагов. Они использовали какой-то флаг, чтобы казаться мирным судном». Но Крюк придрался к формулировке. Надо было ответить, что они использовали всегда конкретный флаг – той страны, которой принадлежит корабль.

Самая спорная вещь «Что? Где? Когда?» – 13-й сектор. Ведущий придумал его во сне, а вопросы шлют тролли и загадочный историк

Команда потеряла уверенность, родители в зале нервничали и подсказывали (одной из мам Крюк сказал, что выгнал бы ее из клуба, будь она Аскеровым). Школьники смогли выиграть еще только два раунда.

Вот еще вопросы игры до счета 5:5, на которые команда Ивана Зайкова не ответила:

🦉 Загадка из блица. Чист и ясен, как алмаз, дорог не бывает, но от матери рожден, сам ее рождает.

🦉 В армянских церквях к лампаде крепили специальное яйцо. Как такие яйца помогали экономить приходские средства?

🦉 На этой фотографии отсутствует предмет, который является неотъемлемой частью этого памятника. Что это за предмет?

🦉 Англичане наливали в фарфоровые чашки сначала молоко, а потом чай не только из-за вкуса. По какой еще причине?

Но эта игра запомнилась последним вопросом, который был снят корреспондентом:

«Токонома – это центр японского дома, в центре которого размещается гравюра, свиток с каллиграфическим изречением, икебана или курильница для благовоний. Что в последнее время японцы стали размещать в центре токонома?»

Капитан ответил «освежитель воздух» и вся команда удивилась. Они уже решили, что выберут для ответа телевизор, но Иван Зайков в последнюю секунду поменял версию. Ведущий еще переспросил: «Что вы сказали?»

Зайков, уже нервно смеясь, ответил: «Телевизор». Но было поздно.

Команда проиграла 5:6, вылетела из юбилейной серии игр. А Зайков расплакался.

После игры он в интервью сказал:

«В последнем раунде не знаю, что со мной произошло. Но мне что-то в голову стукнуло, и я ответил: «Освежитель воздуха». Возможно, не стоило просить у ведущего повторить вопрос. Так или иначе, думаю, что этот опыт научит нас, что ничто не может быть преподнесено на блюдечке с голубой каемочкой и что всего надо добиваться своим умом».

Некоторые участники того выпуска еще играют в «Что? Где? Когда?»

Ольга Клюева – участница белорусской версии ЧГК.

Страница Ольги Клюевой вконтакте

Антон Иоков – играет в команде Бориса Белозерова.

Агния Сергеюк – в ТВ-версии ЧГК больше не появлялась. Но после той игры стала героиней мемов, и о ней даже появилась статья на Lurkmore.

Страница Агнии Сергеюк вконтакте

Иван Зайков – пишет стихи, больше в ЧГК не играет.

Страница Ивана Зайкова вконтакте

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Комментарии (3)
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Дима_Проскурин
вчера, 14:39

Ответы:


- Лед


- Мыши поднимались по цепям, но скатывались по яйцу и не могли добраться до масла.


- Гусиное перо. Это английский историк Джон Стоун. Каждый год мэр Лондона меняет перо.


- Из-за горячего чая фарфор мог треснуть.

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vladik12
вчера, 15:20

Сергиюк не просто не появлялась в ТВ-версиях, а вообще завязала с интеллектуальными играми. Об этом как-то говорил Иоков.

Это к вопросу, насколько игра действительно оказалась жизненной драмой для них.

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попкорный слуга
вчера, 21:53

😭

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