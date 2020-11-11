В «Что? Где? Когда?» был выпуск с командой детей – и это драма. Капитан на решающем вопросе ошибся и разревелся
В «Что? Где? Когда?» периодически играют дети. Недавно были даже целые серии «Дети ХХI века» перед стартом основного сезона, когда школьникам вопросы задавали взрослые знатоки.
Но обычно игры с детьми носили разовый характер. Борис Крюк еще до того, как стать ведущим, вел пробный детский выпуск ЧГК, который не вышел в эфир.
А самая эпичная игра с детьми состоялась в марте 2010-го. 35-й сезон открыла команда школьников из Минска.
Она уверенно повела 3:0, но ведущий не засчитал ответ на четвертый вопрос: «Что использовали пираты, чтобы подплыть к любому кораблю?». Команда ответила «Наборы разных флагов. Они использовали какой-то флаг, чтобы казаться мирным судном». Но Крюк придрался к формулировке. Надо было ответить, что они использовали всегда конкретный флаг – той страны, которой принадлежит корабль.
Самая спорная вещь «Что? Где? Когда?» – 13-й сектор. Ведущий придумал его во сне, а вопросы шлют тролли и загадочный историк
Команда потеряла уверенность, родители в зале нервничали и подсказывали (одной из мам Крюк сказал, что выгнал бы ее из клуба, будь она Аскеровым). Школьники смогли выиграть еще только два раунда.
Вот еще вопросы игры до счета 5:5, на которые команда Ивана Зайкова не ответила:
🦉 Загадка из блица. Чист и ясен, как алмаз, дорог не бывает, но от матери рожден, сам ее рождает.
🦉 В армянских церквях к лампаде крепили специальное яйцо. Как такие яйца помогали экономить приходские средства?
🦉 На этой фотографии отсутствует предмет, который является неотъемлемой частью этого памятника. Что это за предмет?
🦉 Англичане наливали в фарфоровые чашки сначала молоко, а потом чай не только из-за вкуса. По какой еще причине?
Но эта игра запомнилась последним вопросом, который был снят корреспондентом:
«Токонома – это центр японского дома, в центре которого размещается гравюра, свиток с каллиграфическим изречением, икебана или курильница для благовоний. Что в последнее время японцы стали размещать в центре токонома?»
Капитан ответил «освежитель воздух» и вся команда удивилась. Они уже решили, что выберут для ответа телевизор, но Иван Зайков в последнюю секунду поменял версию. Ведущий еще переспросил: «Что вы сказали?»
Зайков, уже нервно смеясь, ответил: «Телевизор». Но было поздно.
Команда проиграла 5:6, вылетела из юбилейной серии игр. А Зайков расплакался.
После игры он в интервью сказал:
«В последнем раунде не знаю, что со мной произошло. Но мне что-то в голову стукнуло, и я ответил: «Освежитель воздуха». Возможно, не стоило просить у ведущего повторить вопрос. Так или иначе, думаю, что этот опыт научит нас, что ничто не может быть преподнесено на блюдечке с голубой каемочкой и что всего надо добиваться своим умом».
Некоторые участники того выпуска еще играют в «Что? Где? Когда?»
Ольга Клюева – участница белорусской версии ЧГК.
Антон Иоков – играет в команде Бориса Белозерова.
Агния Сергеюк – в ТВ-версии ЧГК больше не появлялась. Но после той игры стала героиней мемов, и о ней даже появилась статья на Lurkmore.
Иван Зайков – пишет стихи, больше в ЧГК не играет.