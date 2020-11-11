В «Что? Где? Когда?» был выпуск с командой детей – и это драма. Капитан на решающем вопросе ошибся и разревелся

Она уверенно повела 3:0, но ведущий не засчитал ответ на четвертый вопрос: «Что использовали пираты, чтобы подплыть к любому кораблю?». Команда ответила «Наборы разных флагов. Они использовали какой-то флаг, чтобы казаться мирным судном». Но Крюк придрался к формулировке. Надо было ответить, что они использовали всегда конкретный флаг – той страны, которой принадлежит корабль.

Самая спорная вещь «Что? Где? Когда?» – 13-й сектор. Ведущий придумал его во сне, а вопросы шлют тролли и загадочный историк

Команда потеряла уверенность, родители в зале нервничали и подсказывали (одной из мам Крюк сказал, что выгнал бы ее из клуба, будь она Аскеровым). Школьники смогли выиграть еще только два раунда.

Вот еще вопросы игры до счета 5:5, на которые команда Ивана Зайкова не ответила:

🦉 Загадка из блица. Чист и ясен, как алмаз, дорог не бывает, но от матери рожден, сам ее рождает.

🦉 В армянских церквях к лампаде крепили специальное яйцо. Как такие яйца помогали экономить приходские средства?