Знатоки «Что? Где? Когда?» взяли вопрос про велогонки. Версия была, но клуб помог

Из версий знатоков – светофор, дорожные знаки, часы, премии. В конце минуты Юлия Лазарева предположила, что это велосипедная гонка и точки на маршруте. У команды появилась версия, что речь идет про Тур де Франс и желтую майку лидера – она оказалось правильной.

Капитан Балаш Касумов не ответил сразу, а воспользовался помощью клуба, который подтвердил версию команды. Ровшан Аскеров добавил, что цвет майки связан с цветом газет, которые были в то время.