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#ЧГК #Тур де Франс

Знатоки «Что? Где? Когда?» взяли вопрос про велогонки. Версия была, но клуб помог

01 ноября, 23:15
Николай Живоглядов

В финале осенней серии игр «Что? Где? Когда?» играла команда Балаша Касумова. При счете 2:3 в пользу телезрителей выпал вопрос от аналитика Дарьи Шашковой из Волгограда:

«В прошлом году по случаю столетнего юбилея была выпущена уникальная серия этого изделия в количестве 20 штук с различными изображениями, среди которых были Римский собор, пиренейская вершина Коль дю Турмале, арена в Ниме. Что же было введено 100 лет назад?»

Из версий знатоков – светофор, дорожные знаки, часы, премии. В конце минуты Юлия Лазарева предположила, что это велосипедная гонка и точки на маршруте. У команды появилась версия, что речь идет про Тур де Франс и желтую майку лидера – она оказалось правильной.

Капитан Балаш Касумов не ответил сразу, а воспользовался помощью клуба, который подтвердил версию команды. Ровшан Аскеров добавил, что цвет майки связан с цветом газет, которые были в то время.

Команда Касумова выиграла у телезрителей со счетом 6:5, сыграет в зимней серии и претендует на финал года.

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Все фото: «Первый канал»
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