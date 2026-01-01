Тур де Франс

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Велоспорт
«Тур де Франс» пройдет с 29 августа по 20 сентября
#велогонки
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Знатоки «Что? Где? Когда?» взяли вопрос про велогонки. Версия была, но клуб помог
#ЧГК
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