«Тур де Франс» пройдет с 29 августа по 20 сентября

Изначально гонка должна была состояться в период с 27 июня по 19 июля. Но потом руководство перенесло ее на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса.

Сейчас организаторы «Тур де Франс» назвали новые даты проведения соревнования.

«Организаторы «Тур де Франс» регулярно общаются с участниками и достигли соглашения со всеми заинтересованными сторонами: от местных сообществ до органов государственной власти».