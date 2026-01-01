Велоспорт: Новости

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Лыжные гонки
Большунов взял серебро в мужской гонке на «Тур де Ски», Непряева стала третьей в женской
#Тур де Ски
Велоспорт
Новая Зеландия пересмотрит систему психологической помощи спортсменам после смерти 24-летней велосипедистки
#Оливия Подмор
Велоспорт
🥉🇷🇺 Хатунцева и Новолодская взяли бронзу в велотреке. Это 61-я медаль России в Токио
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🥉🇷🇺 Россия выиграла бронзу в трековом велоспорте
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🚴🏻‍♂️ Эквадор выиграл золотую медаль на Олимпиаде-2020 в шоссейном велоспорте. Россиянин стал 32-м
#Олимпиада-2020
Лыжные гонки
Большунов второй год подряд выиграл «Тур де Ски»
#Александр Большунов
Лыжные гонки
Александр Большунов повторил рекорд Устюгова – выиграл на «Тур де Ски» пять гонок подряд
#Александр Большунов
Лыжные гонки
На четвертом этапе «Тур де Ски» россияне заняли первые пять мест. Выиграл Большунов
#Александр Большунов
Велоспорт
«Тур де Франс» пройдет с 29 августа по 20 сентября
#велогонки