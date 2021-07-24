Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

Эквадор выиграл золотую медаль на Олимпиаде-2020 в шоссейном велоспорте. Россиянин стал 32-м

13 минут назад

Эквадор выиграл первую золотую медаль на Олимпиаде-2020. Ричард Карапас победил в шоссейной групповой велогонке на скоростной трассе Фудзи с результатом 6:05:26. 

Тройка лучших:

1. 🇪🇨 Ричард Карапас.

2. 🇧🇪 Вут ван Эрт – 6:06:33.

3. 🇸🇮 Тадей Погакар – 6:06:33.

Лучший из России – Павел Сиваков, который преодолел дистанцию за 6:13:17.

Медальный зачет Олимпиады-2020

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Источник:
Гол.ру
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