Большунов второй год подряд выиграл «Тур де Ски»

Перед заключительным этапом «Тур де Ски» – перед масс-стартом свободным стилем в гору – Александр Большунов выигрывал у соперников 3 минуты и 22 секунды. И в итоге победил.

Большунов также стал победителем «Тур де Ски» в общем зачете. Так выглядит топ:

1. Александр Большунов – 3:32.32,3

2. Морис Манифика (Франция) – + 3.23,9

3. Денис Спицов – +3.36,7.

4. Иван Якимушкин – +3.40,6.

5. Артtм Мальцев – +4.03,3.

6. Евгений Белов – +5.08,5.

7. Андрей Мельниченко – +5.23,7

8. Дарио Колонья (Швецария) – +6.04,6.