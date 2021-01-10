Александр Большунов
Тур де Ски
Лыжные гонки
Большунов второй год подряд выиграл «Тур де Ски»
4 часа назад
Перед заключительным этапом «Тур де Ски» – перед масс-стартом свободным стилем в гору – Александр Большунов выигрывал у соперников 3 минуты и 22 секунды. И в итоге победил.
Большунов также стал победителем «Тур де Ски» в общем зачете. Так выглядит топ:
1. Александр Большунов – 3:32.32,3
2. Морис Манифика (Франция) – + 3.23,9
3. Денис Спицов – +3.36,7.
4. Иван Якимушкин – +3.40,6.
5. Артtм Мальцев – +4.03,3.
6. Евгений Белов – +5.08,5.
7. Андрей Мельниченко – +5.23,7
8. Дарио Колонья (Швецария) – +6.04,6.
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