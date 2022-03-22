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Где смотреть чемпионат России по биатлону и лыжным гонкам: расписание соревнований
3 часа назад
В России пройдут чемпионаты страны по биатлону и лыжным гонкам:
- 26 марта – 3 апреля – даты соревнований по лыжным гонкам в Сыктывкаре.
- 30 марта – 3 апреля – даты соревнования по биатлону в Тюмени.
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин пообещал, что канал покажет соревнования в прямом эфире. Что уже известно:
- 26 марта в 9:00 по московскому времени начнется трансляция лыжного спринта. Насчет остальных гонок можно узнавать из программы передач на «Матч ТВ».
- В тот же день 26 марта по Первому каналу в 12:15 также будет трансляция спринта. Следить за программой передач на Первом можно здесь.
- 27 марта Первый канал покажет еще две гонки: женский скиатлон – в 11:10, мужской скиатлон – в 12:15.
Расписание чемпионата России по лыжным гонкам выглядит так:
- 26 марта: спринт, свободный стиль, мужчины и женщины.
- 27 марта: скиатлон, мужчины и женщины.
- 29 марта: 10 км, раздельный старт (женщины) и 15 км, раздельный старт (мужчины).
- 30 марта: командный спринт, классический стиль, мужчины и женщины.
- 1 апреля: эстафета, мужчины и женщины.
- 2 апреля: 30 км, свободный стиль, женщины.
- 3 апреля: 50 км, свободный стиль, мужчины.
Расписание чемпионата России по биатлону:
- 30 марта: спринт, мужчины и женщины.
- 31 марта: смешанная эстафета и сингл-микст.
- 2 апреля: женская эстафета и мужской масс-старт.
- 3 апреля: мужская эстафета и женский масс-старт.
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