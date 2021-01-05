Александр Большунов
Тур де Ски
Лыжные гонки
На четвертом этапе «Тур де Ски» россияне заняли первые пять мест. Выиграл Большунов
4 часа назад
В рамках этого этапа «Тур де Ски» проводилась коньковая гонка на 15 км с раздельным стартом.
- Александр Большунов победил, места со второго по пятое заняли Денис Спицов, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин и Артем Мальцев. На седьмом и восьмом месте – также российские спортсмены: Евгений Белов и Андрей Мельниченко.
- В общем зачете «Тур де Ски» лидирует Большунов – следующие два места у Мальцева и Спицова.
- Норвежские лыжники не участвуют в турнире из-за пандемии коронавируса.
6 января состоится гонка преследования на 15 км. На 10 января намечены заключительные соревнования.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые