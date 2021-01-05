На четвертом этапе «Тур де Ски» россияне заняли первые пять мест. Выиграл Большунов

В рамках этого этапа «Тур де Ски» проводилась коньковая гонка на 15 км с раздельным стартом.

Александр Большунов победил, места со второго по пятое заняли Денис Спицов, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин и Артем Мальцев. На седьмом и восьмом месте – также российские спортсмены: Евгений Белов и Андрей Мельниченко.

В общем зачете «Тур де Ски» лидирует Большунов – следующие два места у Мальцева и Спицова.

Норвежские лыжники не участвуют в турнире из-за пандемии коронавируса.

6 января состоится гонка преследования на 15 км. На 10 января намечены заключительные соревнования.