Александр Большунов
Тур де Ски
Лыжные гонки
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#Александр Большунов #Лыжные гонки #Тур де Ски

На четвертом этапе «Тур де Ски» россияне заняли первые пять мест. Выиграл Большунов

4 часа назад

В рамках этого этапа «Тур де Ски» проводилась коньковая гонка на 15 км с раздельным стартом.

  • Александр Большунов победил, места со второго по пятое заняли Денис Спицов, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин и Артем Мальцев. На седьмом и восьмом месте – также российские спортсмены: Евгений Белов и Андрей Мельниченко.
  • В общем зачете «Тур де Ски» лидирует Большунов – следующие два места у Мальцева и Спицова.
  • Норвежские лыжники не участвуют в турнире из-за пандемии коронавируса.

6 января состоится гонка преследования на 15 км. На 10 января намечены заключительные соревнования.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Красиво было и год назад
Россия уже побеждает в 2020-м – Большунов выиграл «Тур де Ски»
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