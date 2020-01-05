Александр Большунов
Тур де Ски
Лыжные гонки
Сергей Устюгов
Йоханнес Клэбо
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#Александр Большунов #Сергей Устюгов #Йоханнес Клэбо #Лыжные гонки #Тур де Ски

Россия уже побеждает в 2020-м – Большунов выиграл «Тур де Ски»

05 января, 20:41

«Тур де Ски» сезона-2019/20 – 14-я в истории лыжная многодневка. Она разделилась на семь этапов, два из которых прошли в швейцарском Ленцерхайде, еще пять – в итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме.

• В первой гонке с общего старта на 15 км победил Сергей Устюгов, вторым стал Йоханнес Клэбо, а тройку замкнул Александр Большунов – как раз три главных фаворита всего «Тур де Ски».

• Вторая гонка. В 1,5-километровом спринте лучше всех выступил Клэбо.

• Третий этап – 15-километровая гонка с интервальным стартом. Весь пьедестал был наш в такой последовательности: Устюгов – Якимушкин – Большунов.

• На четвертом этапе гонку преследования выиграл Большунов, Устюгов финишировал вслед за ним.

• 15-километровый масс-старт – пятая гонка. В финишном створе все три лидера, но Клэбо опередил Устюгова на 0,7 секунды, а Большунова – на секунду.

• Шестая гонка – спринт 1,5 км. Клэбо – Устюгов – Большунов – такая последовательность.

• Решающий седьмой этап – масс-старт в гору, 10 км. Крюгер и Рете взяли первые два места, в тройке удержался Большунов, Устюгов – пятый, а Клэбо финишировал 21-м.

Норвежцу не удалась гонка, и он чуть было не вылетел из итоговой тройки. Второе место в общем зачете у Устюгова. Большунов – победитель!

«Ощущения выше некуда. Я до последних метров боялся выходить вперед, потому что понимал, что гора очень сложная и ошибок не прощает. Сегодня это мой день», – сказал «Евроспорту» Большунов.

«Большунов никогда не заходил в эту гору так быстро, как сегодня, а в этом случае победить его сложно. Я должен быть доволен третьим местом, больше ничего не скажешь», – слова Клэбо.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе абсолютно счастлива: «Эмоции переполняют, не знаю, что с ними делать. Может, вытащить голову из окна машины и кричать на всю Москву: «Ура! Мы победили!».

Теперь Большунов идет первым и в общем зачете Кубка мира. Победный «Тур де Ски» – первый в его карьере и третий для россиян, раньше побеждали Александр Легков (в 2013-м) и Сергей Устюгов (в 2017-м). Кстати, для Устюгова это уже четвертый подиум «Тур де Ски» – одно первое место, одно третье и два вторых.

В женском «Тур де Ски» – тоже успех, Наталья Непряева стала второй по итогам всех гонок (победила Тереза Йохауг). «Я не просто удовлетворена, а рада и счастлива, что она смогла по-настоящему сегодня бороться», – сказала Вяльбе. Непряева второй раз подряд занимает второе место на «Тур де Ски».

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Все фото: www.imago-images.de / Global Look Press
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