Россия уже побеждает в 2020-м – Большунов выиграл «Тур де Ски»

«Тур де Ски» сезона-2019/20 – 14-я в истории лыжная многодневка. Она разделилась на семь этапов, два из которых прошли в швейцарском Ленцерхайде, еще пять – в итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме.

• В первой гонке с общего старта на 15 км победил Сергей Устюгов, вторым стал Йоханнес Клэбо, а тройку замкнул Александр Большунов – как раз три главных фаворита всего «Тур де Ски».

• Вторая гонка. В 1,5-километровом спринте лучше всех выступил Клэбо .

• Третий этап – 15-километровая гонка с интервальным стартом. Весь пьедестал был наш в такой последовательности: Устюгов – Якимушкин – Большунов .

• На четвертом этапе гонку преследования выиграл Большунов, Устюгов финишировал вслед за ним .

• 15-километровый масс-старт – пятая гонка. В финишном створе все три лидера, но Клэбо опередил Устюгова на 0,7 секунды, а Большунова – на секунду .

• Шестая гонка – спринт 1,5 км. Клэбо – Устюгов – Большунов – такая последовательность.

• Решающий седьмой этап – масс-старт в гору, 10 км. Крюгер и Рете взяли первые два места, в тройке удержался Большунов, Устюгов – пятый, а Клэбо финишировал 21-м .