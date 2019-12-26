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Даниил Медведев
Анна Щербакова
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#Россия #Футбол #UFC #Хабиб Нурмагомедов #НХЛ #MMA #Александра Трусова #фигурное катание #Теннис #Даниил Медведев #Хоккей #Александр Большунов #Александр Логинов #Алена Косторная #Биатлон #Анна Щербакова #Лыжные гонки

Где взять надежду на русский спорт в 2020 году

26 декабря 2019, 13:46
Михаил Морозов

Весь русский спорт забанен за допинг. Русские футбольные клубы провалились в евротурнирах. ЧМ-2018 ничего не изменил. Биатлон трещит и пенится. Фигурное катание – это до сих пор адские ссоры вперемежку с медалями. 

Как с этим справятся – неясно. Какой будет ответственность виновных – непонятно. Кажется, наш спорт – сплошная тьма, где есть только разовые успехи, да и те быстро забываются.

Нет.

Нам есть в кого верить в 2020 году. 

Смотрите, у нас появился топ-теннисист

Как вы проснулись утром 9 сентября? Было тяжело? Пообещали себе, что ляжете спать пораньше вечером? Ночной финал против Рафы Надаля на US Open будет невозможно забыть еще долго. Даниил Медведев сквозь скандалы с фанатами и собственные травмы добрался до решающего матча, где бился так, что ради этого нам можно не спать до утра.

Он победил в нескольких турнирах за год. «Нужно выиграть 21 «Большой шлем», чтобы обойти Роджера», – амбиции у парня велики. «Не ожидал, что Медведев проведет такой сезон», – удивился сам Федерер. Сейчас в рейтинге ATP наш теннисист – пятая ракетка мира. Australian Open уже в январе. Мы хотим еще минимум одну такую же ночь, как с 8 по 9 сентября.

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Фигурное катание – это не только ругань. Там у нас суперталанты

Даже не хочется вспоминать, что происходило в декабре после объявления о приостановке карьеры Загитовой и что вообще творится в комментариях во время каждого крупного турнира. Мы сейчас исключительно про спорт, а там у России – шикарные перспективы.

Все показал турнир Гран-при, где у нас три первых места. Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал. Чемпионке 16 лет, двум другим медалисткам – по 15. Девчонки уже вошли в историю, Косторная – с мировыми рекордами, Щербакова – с двумя четверными лутцами в одной программе, Трусова – со множеством сложнейших технических элементов. Медалей они соберут еще много.

AFLO / Global Look Press

У UFC гигантская популярность, а хедлайнер – по-прежнему наш спортсмен

Как бы кто ни относился к Хабибу Нурмагомедову – это гигантская величина в мире единоборств, у которых уже сейчас дикие рейтинги, а со временем они станут еще больше. И главное внимание – именно ему: что год назад в бою с Конором, что в этом – когда он бился с Дастином Порье.

Цифры в России – запредельные. Трансляция боя с Порье собрала 20% всех зрителей. Впереди бой с Тони Фергюсоном, он запланирован на апрель. Бешеная популярность Хабиба – позитив для российского спорта, где мы еще можем держаться в топе. Сам Хабиб, в отличие, например, от Конора, создает и позитивный образ – тренировками, отсутствием скандалов и редким участием в трэштоках. Ничего не должно измениться в следующем году.

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Наши хоккеисты выигрывают НХЛ. Почти каждый год

В этом десятилетии было несколько пробоин, но последние четыре года наши стабильно пляшут с Кубком Стэнли. Малкин выиграл его в 2016-м и 2017-м, вашингтонское трио Овечкин-Кузнецов-Орлов – в 2018-м, а неожиданный успех «Сент-Луиса» разделили Барбашев и Тарасенко. Поздравить наших парней хочется и в 2020-м.

Мы бы очень хотели отпраздновать победу на чемпионате мира, но финны все испортили. Мы сильно хотели интригу в КХЛ, но ЦСКА победил слишком легко. Мы не знаем, что будет в этих турнирах следующей весной, но когда наши побеждают в НХЛ – гордости не меньше. И это вполне реально испытать в 2020-м.

www.imago-images.de / Global Look Press

В биатлоне просто ужас, но надежда тоже есть

Десять лет назад мы на равных бились с норвежцами и немцами, но с тех пор сильно сдали, а французы и итальянцы – подросли. Теперь победа в гонке – большое счастье, любая медаль – сильная радость. Но даже в этой ситуации нам есть за кого болеть.

Александр Логинов провел классный прошлый сезон, где в общем зачете Кубка мира уступил только одному спортсмену – угнаться за Йоханнесом Бе ни для кого не было возможным. У Логинова семь медалей, он выиграл серебро на чемпионате мира. Мы очень ждали продолжения.

Сейчас три этапа позади, Логинов порадовал двумя медалями, видели мы на подиуме уже и Миронову, и Елисеева, и женскую эстафетную команду. Логинов же пока шестой в общем зачете – догнать братьев Бе нереально сложно, но есть понимание: наш биатлонист – изначально претендент на высокие позиции в любой гонке. Следить будет интересно. Болеть – тоже.

SVEN SIMON / Global Look Press

В лыжах так хочется сместить Клебо, и это интригует

Ситуация похожа на биатлон – в прошлом Кубке мира Бе не оставил шансов никому, так же и с суперчемпионом Йоханнесом Клебо, с которым бился наш Александр Большунов. Наш лыжник финишировал вторым в общем зачете, взял четыре серебряных медали на чемпионате мира.

В новом сезоне Большунов выиграл скиатлон в Лиллехаммере, сейчас в зачете держится третьим после Клебо и Иверсена. Надеемся мы и на Устюгова – он шестой, в этом сезоне занял второе место по итогам гонки в Давосе. Соперники нереально сложные, но прошлой зимой интриг хватало, они точно будут и сейчас.

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Наша футбольная сборная – повод для гордости

Здесь не о лимитах, зарплатах, форматах сезона и провалах в еврокубках. Здесь о том, как сборная России не рухнула в глазах людей после счастливого ЧМ-2018, а только укрепила свой авторитет в 2019-м.

Она легко вышла на Евро, впервые сделав это за два тура до финиша. Она обыграла по два раза в квалификации всех кроме бельгийцев. Она обновила рекорд крупной победы. Она забила 33 гола в 10 матчах. Она повторила и наставила много других рекордов.

Но главное даже не это. На сборную с большим удовольствием ходят десятки тысяч людей. В регионах стадионы заполняются даже на товарищеских матчах. В играх квалификации с Сан-Марино и Кипром пришло по 40 тысяч. А в «Лужники» на игру с очень средними шотландцами – 65 тысяч.

Их матчи ждут, за них болеют, их после поражений даже не хотят ругать. Люди идут на стадионы, зная, что команда точно будет биться, запреты на российский спорт не отобьют желание болеть за сборную России, пока так происходит. И как бы они ни выступили на Евро, ждем этот турнир не зря. 

АГН Москва / Global Look Press

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
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