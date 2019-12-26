Где взять надежду на русский спорт в 2020 году

Весь русский спорт забанен за допинг. Русские футбольные клубы провалились в евротурнирах. ЧМ-2018 ничего не изменил. Биатлон трещит и пенится. Фигурное катание – это до сих пор адские ссоры вперемежку с медалями.

Как с этим справятся – неясно. Какой будет ответственность виновных – непонятно. Кажется, наш спорт – сплошная тьма, где есть только разовые успехи, да и те быстро забываются.

Нет.

Нам есть в кого верить в 2020 году.