Кто такой Даниил Медведев и почему его покажет Первый канал. Шпаргалка для тех, кто вообще не в курсе

Надаль трижды выигрывал US Open. Достижения Медведева чуть скромнее, но тоже важны: это первый русский финалист турниров «Шлема» с 2005 года. Тогда в финале Australian Open-2005 Сафин обыграл Хьюитта. Медведев – третий теннисист в истории, попавший сразу в четыре финала турниров в Америке за один сезон. Это удавалось только Ивану Лендлу (1982) и Андре Агасси (1995).

В 2019-м Надаль – фаворит. С Медведевым они уже встречались в финале турнира в Монреале. Тогда Надаль показательно легко выиграл в двух сетах (6:3, 6:0).

«Это было сложно, потому что его энергия была намного лучше моей. Я бы сказал, что он съел меня на площадке, хотя начало было похожим. У меня был только один брейкпойнт (возможность взять гейм на подаче соперника – прим.ред), затем он получил брейк, но я в итоге я так и проиграл.

Тогда он прибавлял: играл только сильнее, сильнее, быстрее, опять сильнее, а мне было только хуже. Здорово, что у меня есть такой опыт игры с ним. Я знаю, чего ожидать. Я знаю, как подготовиться к этому», – рассказывал Медведев о том матче.