Кто такой Даниил Медведев и почему его покажет Первый канал. Шпаргалка для тех, кто вообще не в курсе
Даниил Медведев и Рафаэль Надаль сыграют в финале US Open. Это один из четырех самых престижных турниров в теннисе. Первый канал покажет прямую трансляцию их матча. Она стартует в 23:00 по Москве. О показе тенниса на Первом канале сообщал журналист Василий Конов. Телепрограмму на официальном сайте тоже поменяли, убрав финал КВН.
Надаль трижды выигрывал US Open. Достижения Медведева чуть скромнее, но тоже важны: это первый русский финалист турниров «Шлема» с 2005 года. Тогда в финале Australian Open-2005 Сафин обыграл Хьюитта. Медведев – третий теннисист в истории, попавший сразу в четыре финала турниров в Америке за один сезон. Это удавалось только Ивану Лендлу (1982) и Андре Агасси (1995).
В 2019-м Надаль – фаворит. С Медведевым они уже встречались в финале турнира в Монреале. Тогда Надаль показательно легко выиграл в двух сетах (6:3, 6:0).
«Это было сложно, потому что его энергия была намного лучше моей. Я бы сказал, что он съел меня на площадке, хотя начало было похожим. У меня был только один брейкпойнт (возможность взять гейм на подаче соперника – прим.ред), затем он получил брейк, но я в итоге я так и проиграл.
Тогда он прибавлял: играл только сильнее, сильнее, быстрее, опять сильнее, а мне было только хуже. Здорово, что у меня есть такой опыт игры с ним. Я знаю, чего ожидать. Я знаю, как подготовиться к этому», – рассказывал Медведев о том матче.
По US Open-2019 нужно знать еще один важный факт. Даниил Медведев постоянно заигрывает с американской публикой. Он ссорился, смеялся, показывал неприличные жесты, благодарил за поддержку – на этом турнире было вообще все. Об этой характеристике Медведева мы уже писали в отдельном материале. Его часто окружают конфликты, но прогресс есть и здесь.
Короткие факты по игре Медведева и его достижениям в теннисе:
- Даниилу Медведеву 23 года. На этот момент он занимает пятое место в мировом рейтинге. Этого результата он достиг впервые в своей карьере.
- Первый финал на турнирах ATP он сыграл еще в 2017-м. Тогда проиграл Баутиста Агуту в двух сетах на хардовом покрытии в Индии, но сразу скакнул в рейтинге на 65-е место. С того времени Медведев постоянно поднимается, нарабатывает популярность и авторитет.
- Пик его теннисных достижений наступил сейчас. За последние шесть недель Медведев выиграл 20 матчей, победил в двух турнирах, проиграл еще два финала. Он первым из всех теннисистов одержал в этом сезоне 50 побед. При этом у Медведева 16 поражений.
- На US Open-2019 у Медведева была проходимая сетка с двумя серьезными соперниками. В четырех сетах он обыграл швейцарца Вавринку, а в полуфинале справился с Димитровым. Сам Димитров отмечал, что Медведев не отдает просто так ни одного очка. Показательный момент – вот этот удар Медведева из очень опасной ситуации. Попал.
- Перед стартом US Open Медведев открыто говорил, что четвертьфинал турнира будет минимальной целью. Ее он уже перевыполнил, поведение к концу турнира тоже наладилось. «Иногда он бывает гениальным, и тогда его не понять. Такие люди отличаются от всех. Это достаточно умный человек, который понимает правильность своих действий», – рассказывал о Медведеве его тренер.
- Еще одним важным моментом будут травмы. Медведева сильно беспокоила нога в матче с Вавринкой. Потом он восстановился и немного подлечился, но именно из-за травм готов хуже. Плюсуйте к этому и нагрузку. Медведев провел шесть полноценных матчей, отдал соперникам четыре лишних сета. У Надаля только пять матчей (с одного снялся соперник) и один проигранный сет.
- Медведев – один из уникальных теннисистов нового поколения. Его игру лучше всего помогут понять матчи с Джоковичем и Гоффеном. Оба теннисиста потом хвалили Медведева, называли его новым фаворитом тура и стеной. По хайлайтам сразу заметите, что Медведев легко меняет темп и может изменить ход любого матча.